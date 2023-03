Carmen Porter ve lo que pasa en los programas de las mañanas y graba este vídeo

La copresentadora de programas tan conocidos como Cuarto Milenio u Horizonte, Carmen Porter, ha publicado este miércoles un vídeo en su cuenta de TikTok (@carmenporter_oficial) para criticar la forma en que algunos periodistas han informado acerca del 'Caso Mediador'.

Esta semana ha salido a la luz que el diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, más conocido como 'Tito Berni', usaba presuntamente el Congreso de los Diputados como oficina para recibir a empresarios a los que pedía una serie de comisiones a cambio de intervenir a su favor en contratos o subvenciones. Dichos encuentros, además, incluían a veces drogas y solían culminar en bares de alterne.

Lejos de opinar del escándalo, Porter ha optado por valorar el trabajo de los medios de comunicación, ya que, en palabras de la profesional, "muchos periodistas decían, con las mismas palabras, exactamente lo mismo que los políticos".

Por esta razón, ha preguntado, a modo de reflexión, si los comunicadores emplean guionistas en este tipo de casos. Su opinión ha provocado en pocas horas más de 3.200 'me gusta' en la red y 66.000 reproducciones.

"Me paso por aquí para preguntaros si también os pasa a vosotros (...) Estoy viendo las tertulias políticas (de la mañana) y me he dado cuenta de que parece que determinados partidos políticos les dan un guion a sus diputados para que digan todos lo mismo", ha empezado señalando.

A continuación, se ha referido a los medios de comunicación de manera general para decir esto: "Pero, lo que más me ha sorprendido de todo, tal vez porque nosotros nunca hemos tenido guion, es que muchos periodistas decían, con las mismas palabras, exactamente lo mismo que los políticos".

"¿Cómo os coméis eso? ¿Hay de verdad guionistas en nuestros gobiernos? Me da igual los partidos. (...) ¿Se piensan que la gente es tonta y que no se entera de nada? (...) Que nos tomen por tontos es lo que a mí me escama y que los periodistas entren a formar parte del guion también, cuando la profesión siempre ha sido libertad", ha concluido tajante la de Cuarto Milenio.