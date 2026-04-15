Aitana Sánchez-Gijón habla en estos términos del temor que le provoca la ultraderecha

La actriz Aitana Sánchez-Gijón se encuentra en un gran momento profesional con los papales exitosos que ha protagonizado tanto en el nuevo trabajo de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad, como en la obra de teatro de La malquerida, a donde ha vuelto 38 años después para ser la madre, en vez de la hija.

Para promocionar y hablar de este trabajo, la actriz ha concedido una entrevista al diario El Mundo. Durante la conversación ha repasado la influencia del teatro, ha elogiado a Almodóvar y hasta le ha dado tiempo ha hablar de política y del miedo que le provoca el ascenso de la extremaderecha.

Lo ha hecho mientras hacía un repaso de las últimas cuatro décadas: "En estos 40 años ha cambiado todo muchísimo. Tengo muchas opiniones sobre mi país y el mundo, pero eso nos daría para otra entrevista entera".

Entonces, ha confesado el miedo que tiene: "Tengo el temor de que lo que está sucediendo en el mundo suceda aquí. Que la extrema derecha ocupe espacios de poder y dinamite desde dentro nuestra democracia".

"No hay ningún malentendido con los actores. A la gente le molesta y desagrada que tengamos nuestras opiniones y seamos ciudadanos. Nos niegan ese derecho", ha sentenciado Sánchez-Gijón.

¿Qué le preocupa a Aitana Sánchez-Gijón?

Recientemente, en una entrevista en la Cadena SER Sánchez-Gijón ya comentó que era una persona que "se ha criado en una familia determinada, con unos principios de persona de izquierda".

"Creo en la justicia social y en el compromiso social, y en el estado del bienestar, y en defender la sanidad, la educación y, sobre todo, la dignidad de todos y la igualdad de oportunidades", subrayó en su día la artista, que ganó el Goya de honor en 2025.

Además, remató diciendo que "estos temas que parece que uno los dice y suenan como a gastados siguen siendo las cosas que me preocupan".