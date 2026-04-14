El feo gesto que Pedro Almodóvar recibió de Madrid: no los nombra pero esto va claramente por Almeida y Ayuso

La entrevista que Pedro Almodóvar y su hermano Agustín Almodóvar han dado a Carlos Peguer y a Mariang Maturana, de La Pija y la Quinqui, es un filón de titulares. Después de confesar que tiene un resquemor con Joaquín Sabina por la canción Yo quiero ser una chica Almodóvar, el cineasta manchego ha contado cómo se lleva con los gobernantes de Madrid.

Peguer le ha dicho que cuando ve alguna película suya pone especial interés en ver en qué zonas de Madrid está rodada la escena. Agustín Almodóvar, productor de su hermano Pedro, ha contado que cada vez es más complejo rodar en la capital de España porque hay que pedir muchos permisos debido a que cada vez hay más peticiones para rodar por la calle.

Almodóvar ha contado que el cine sirve como una especie de documental para ver cómo va cambiando la ciudad a lo largo de los años: "Los espacios son personajes. Madrid no es una ciudad que favorezca mucho los rodajes en las calles".

"No es fácil. Se rueda mucho. Hay un poco de saturación de rodajes, sobre todo series y se rueda muchísimo. Entre eso y los turistas que lo invaden todo", ha comentado Agustín Almodóvar.

El 'maltrato' de Madrid a Almodóvar

El director manchego ha empezado explicando que en Semana Santa no puede salir a la calle: "Hay turistas nuevos que no me han visto nunca y cuando me ven parece que se les ha aparecido dios. No puedo salir a la calle en Semana Santa".

"Hace años que no voy a Sol", ha añadido Almodóvar, que se ha quejado de cómo las terrazas de los bares ocupan cada vez más parte de la acera, lo que le impide pasear por su barrio.

"En fin, Madrid ahora. Es una pena. Me veo como de Madrid porque llevo 50 años aquí. Es mi ciudad y siento que nos la están robando. No hay pudor en ello", ha comentado el director, que ha añadido que, a pesar de todo, sigue estando enamorado de la ciudad.

Después ha contado que él no está "bien visto" ni en el Ayuntamiento de Madrid ni en la Comunidad de Madrid. En ambos casos gobierna el PP, en la ciudad José Luis Martínez Almeida y en la región Isabel Díaz Ayuso.

Ha puesto el ejemplo Almodóvar de una exposición que un profesor hizo de los lugares de los rodajes de sus películas. La exposición se llamaba Madrid, chica Almodóvar y por allí no pasó ningún político madrileño: "Ellos no fueron porque a ver una cosa de Almodóvar no van".