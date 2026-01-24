La BBC se hace una pregunta sobre Carlos Alcaraz que a buen seguro va a provocar debate en España

Lo que el tenista español Carlos Alcaraz, número uno del ranking ATP, está logrando desde hace unos meses va camino de ser recordado en los libros de historia del deporte. El de El Palmar sigue maravillando y ha arrancado 2026 con paso firme en el Open de Australia.

Hasta el momento, el deportista murciano ha vencido a sus tres primeros rivales en uno de los pocos Grand Slams en los que todavía no se ha llevado el trofeo. En sus tres primeras victorias no ha concedido ni un solo set.

Primera ronda, contra Adam Walton: 6-3, 7-6 y 6-2.

Segunda ronda, contra Yannick Handfmann: 7-6, 6-3 y 6-2.

Tercera ronda, contra Corentin Moutet: 6-2, 6-4 y 6-1.

Pero más allá del nivel intratable que Carlos Alcaraz, la cadena pública británica BBC ha publicado un artículo en el que ha planteado una pregunta que va a resonar y a abrir debate en España.

"¿Corre Sinner-Alcaraz el peligro de hacer que los Grand Slams sean aburridos?", ha cuestionado el medio de Reino Unido. "Los últimos ocho títulos de Grand Slam se los han repartido Carlos Alcaraz y Jannik Sinner", ha justificado su autor, Russell Fuller, en el artículo.

"Han disputado las tres últimas finales y nos han emocionado, especialmente en Roland Garros el pasado mes de junio, cuando Alcaraz salvó tres puntos de campeonato en su camino hacia una impresionante victoria", han destacado.

Pero advierten que durante todo este tiempo sus "10 principales rivales apenas les han dado" molestias. Pat Cash, campeón de Wimbledon en 1987, ha contado en un programa de la BBC que "no es una situación saludable tener una carrera entre dos caballos".

Cash explicó que "están estos dos tipos, y luego están los otros". "Cualquier cosa puede pasar en un torneo largo, pero una carrera entre dos caballos no es necesariamente saludable para el tenis del Grand Slam ni para el circuito", ha advertido.

El ejemplo de Federer, Nadal y Djokovic

En el artículo, también han comparado lo que hicieron Roger Federer, el español Rafael Nadal y Novak Djokovic en los últimos años. "Dominaron el tenis masculino durante casi dos décadas", han resaltado.

"Tres no siempre es más atractivo que dos, y muchos cuadros de Roland Garros y Wimbledon parecían muy predecibles cuando Nadal y Federer estaban en su mejor momento", han añadido.

Pero creen que también tenían rivales a la altura, como Andy Murray o Stan Wawrinka, "quienes ganaron tres títulos de Grand Slam cada uno, y Murray en particular acumuló una cantidad significativa de victorias contra los 'Tres Grandes'".

"Predecir que Sinner y Alcaraz ganarán los cuatro Grand Slams por tercer año consecutivo es muy tentador. Pero no olvidemos que Grigor Dimitrov dominaba a Sinner por dos sets a cero en la cuarta ronda de Wimbledon antes de sufrir una lesión en el pectoral derecho", han recordado, avisando de que alguno de los dos volverá a perder pronto.