Alejandro Sanz, tajante sobre el motivo por el que respondió a Feijóo cuando dijo que los andaluces "no sabían contar"
"Un dos tres, cuatro cinco seis, siete ocho, nueve diez. Un dos. Así se cuenta en Andalucía", le contestó en su día el cantante. 

Alejandro Sanz responde a Feijóo.
Alejandro Sanz responde a Feijóo.

El cantante madrileño Alejandro Sanz ha hablado en una entrevista publicada este jueves en El País sobre la respuesta que dio al dirigente del PP, Alberto Núñez Feijóo, después de que este dijera durante la cena de Navidad del Partido Popular de Madrid que los andaluces no saben contar. 

"Galicia es un bosque, el 47% de la madera de España está regada por agua dulce. Tenemos 600 ríos interiores y está circunvalada por agua salada, ya que tenemos los mayores kilómetros de costa de España. Los andaluces no están de acuerdo, pero no saben contar. Las rías tienen doble costa, por lo tanto, es el lugar con más kilómetros de costa en España", afirmó Feijóo.

Sanz, que tiene una fuerte vinculación con Cádiz, fue de los primeros en responderle. "Un dos tres, cuatro cinco seis, siete ocho, nueve diez. Un dos. Así se cuenta en Andalucía", contestó en X el ganador de 24 Premios Grammy Latino y 4 Premios Grammy estadounidense.

Durante la entrevista, Sanz ha sido preguntado por si los lugares en los que transita son los que le importan como ser humano. "Siempre. Especialmente Andalucía. España significa mi aprendizaje, toda mi infancia, todos mis recuerdos bellos de juventud. Me ha enseñado tanto Andalucía... Es la madre de mi música", ha contestado él.

"Sonó feo. Sonó mal"

Precisamente, ahí es cuando Sanz ha sido preguntado por esa respuesta que dio al dirigente del PP y el revuelo que se creó al momento. "Andalucía es su gran amor. Cuando Feijóo dijo aquello sobre el habla de los andaluces usted se lo afeó en las redes", le ha recordado el periodista de El País Juan Cruz.

"Yo estoy seguro de que él no quiso molestar a los andaluces. De eso estoy convencido, pero no me parece bien que a los andaluces les vayan siempre con esa broma", ha comenzado respondiendo. 

"Si quieres hacer bromas tienen que ser de altura, si no, no las hagas. No quiso faltarle al respeto a los andaluces, pero sonó feo. Sonó mal. Y la verdad es que me cansa mucho cuando la gente tiene esos estereotipos sobre los andaluces", ha sentenciado el prestigioso artista, que tiene hasta su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Otras respuestas a Feijóo

  • La Chirigota de Cádiz: "Porque usted se piense que los andaluces somos analfabetos, catetos con pocas luces, voy a enumerarle las cuentas que a mí me salen, y para que me creas del uno al diez te voy a contar".
  • Pablo Alborán: "Eh... dicen que no sabemos contar: será porque contamos historias, compases, lunares y no tonterías".
  • Pablo Carbonell: "Sin entrar en polémicas de costa, le diré como andaluz que no hay kilómetros mayores o menores. Oh sorpresa, todos los kilómetros tienen mil metros".
  • Julián Hernández, miembro de Siniestro Total: "En Galicia hay kilómetros de 1.524 metros. En Andalucía el kilómetro no pasa de 999 metros. Aquí ya lo sabíamos y nos ha ido siempre como el puto culo. ¿En serio pensáis votar también a esta gente por ahí abajo?".
