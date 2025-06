Almeida presume de "sombras" por los toldos de Sol y carga contra Rita Maestre: "Ni un geranio"

Continúa la polémica, en plena ola de calor, por la solución ideada por el Ayuntamiento de Madrid que dirige el popular José Luis Martínez-Almeida para capear la absoluta carencia de vegetación tras la reciente reforma realizada en la plaza de la Puerta del Sol -con un coste de unos 10 millones de euros-. Se trata de la instalación de toldos de tela en algunos puntos del emblemático espacio de la capital española y que tiene un coste cercano al millón y medio de euros.

En esa línea, el alcalde madrileño ha salido al paso de las críticas de la líder de la oposición municipal y portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, cargando contra esta y echándole en cara su pasado en el Ejecutivo local de Ahora Madrid, con Manuela Carmena como alcaldesa.

A pesar de que aquel Gobierno local realizó importantes transformaciones a nivel urbanístico -como el ensanche de las aceras de Gran Vía-, incluso algunas que han sido destacadas por el propio Almeida como la remodelación de Plaza de España y la conexión con el Senado, Jardines de Sabatini y Palacio Real, el regidor ha echado en cara que no "plantaron ni un geranio" en Sol con Carmena como alcaldesa. Pero no se ha quedado ahí y ha sacado pecho de los toldos del millón y medio de euros equiparándolo con un hecho histórico.

Almeida: "Por primera vez habrá sombras" en Sol y lo madrileños lo "agradecen"

A juicio de Almeida, la instalación de estos toldos es una cuestión que se ha ganado el agradecimiento de los vecinos. Lo ha indicado al señalar que "los madrileños agradecen que la Puerta del Sol por primera vez sea peatonal, que por primera vez haya sombras en las que uno se pueda refugiar y que por primera vez sea un espacio completamente accesible para los peatones, algo que sólo ha pasado con este Gobierno".

Por otro lado, y respecto a la acusación de inacción del Gobierno de Carmena en Sol, Almeida se ha mostrado irónico y ha comentado que para el PP -en realidad ha dicho para él- es positivo que Más Madrid se centre en denunciar este tipo de cuestiones: "Que sigan con este tema, que sigan hablando de una Puerta del Sol en la que no hicieron nada y en la que no plantaron un geranio, en la que no adoptaron ninguna medida para mitigar el calor y en la que seguían circulando coches y autobuses. Que sigan equivocándose porque para mí es bueno",