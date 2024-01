Ana Pastor da el salto a los concursos en 'Generación Top': "Está la broma de que hasta parezco simpática"

Ana Pastor está "feliz". La presentadora de laSexta ha cambiado radicalmente de registro y se ha pasado a los concursos con Generación Top, un programa original creado por Newtral, su productora, donde tres generaciones de famosos se enfrentan en un gran Quiz.

Reconoce Pastor que se lo ha pasado "pipa". La dinámica del programa es sencilla: tres generaciones, la Yeyé (1943-1967), la Guay (1968-1087) y la Like (1988-2005) tendrán que responder a preguntas sobre política, cultura general, música y actualidad.

Una de las sorpresas del concurso es el impresionante elenco de famosos que participan: Terelu Campos, La pija y la quinqui, María del Monte, Darío Eme Hache, Sonsoles Ónega, Cristinini, Joaquín Reyes, Cristina Pedroche, Mónica Carrillo y un largo etcétera.

La presentadora atiende a El HuffPost por teléfono en plena vuelta de las vacaciones de Navidad, con los horarios cambiados y los turrones corriendo con las venas. Hablamos de la llamada guerra generacional, un poco del año político que se avecina y hasta de las bromas que le hacen los concursantes de que en Generación Top parece simpática.

- ¿Cómo ha sido la experiencia de presentar tu primer concurso?

Feliz. Me lo he pasado pipa, que no siempre se puede en los trabajos en general. Ha sido el formato o el proyecto de las primeras veces, en todo. Hacer algo así, de conocer a gente que no conocía como Norma Duval o Terelu. La verdad es que me ha encantado hacerlo. Me lo he pasado muy bien.

- ¿Has intentado mirar otros formatos y a otros presentadores o le has dado directamente tu toque personal?

Es una idea original del equipo de Newtral. Nosotros veníamos haciendo formatos como Dónde estabas entonces y las entrevistas donde juntábamos a Zapatero con Los Javis, por ejemplo, en ese contraste generacional. Ahí quisimos evolucionar algo que ya habíamos hecho y surgió la idea de este concurso. En algunas cosas se parece a Dónde estabas entonces porque tiramos de archivo y luego hacemos ese contraste generacional porque son famosos de tres generaciones y nos parece que es una evolución divertida, muy abierta porque la franja de gente que se puede sentir identificada con las generaciones va desde finales de 1940 a 2005, prácticamente toda la población española.

- Al saber que se iba a hacer este programa me vino a la cabeza un tuit de Jordi Évole donde ensalzaba a la Generación de Hierro. Una generación sin Erasmus, sin interrail... y se armó una buena. ¿Cómo ves esta lucha generacional?

Las diferencias, también en esto, enriquecen. Me parece que la diversidad siempre es un valor en cualquier ámbito de la vida. ¿Qué es maravilloso en este concurso? Que la gente de la generación más mayor sabe de ciertos temas más pero la gente más joven controla de otros. Eso se ve mucho en el concurso.

Generalizar, casi siempre, te hace cometer alguna injusticia y creo que este concurso lo demuestra. Cuanto más diverso es el propio proyecto más gente incluye en casa. En la lucha generacional vamos a llevarnos sorpresas porque todo el mundo tiene ahí muchas cosas que decir.

- ¿Cómo has visto la irrupción de la Generación Z en el panorama del entretenimiento. Que Pedro Sánchez vaya a La pija y la quinqui por ejemplo.

Estoy fascinada con esta Generación. En el caso concreto del equipo Likes, que es al que haces referencia, y con La pija y la quinqui, yo lo digo en el programa: a mí me encantan las entrevistas que hacen, llevo siguiéndoles mucho tiempo desde que empezaron. Mucha gente dice 'no, es que van allí...'. No, es que hay que hacerles ir a todo. No es cuestión de que no vayan allí o a formatos como El objetivo. Te aseguro que me tienen fascinada.

- ¿Cómo ha sido reunido a este elenco tan variopinto? De Terelu a Dario Eme Hache pasando por Samantha Hudson...

Ha sido muy gracioso porque mi nombre ha provocado el efecto contrario que con la mayoría de los políticos, en lugar de hacerles huir, cuando les llamábamos, primero sin decirles el nombre porque todavía no se había hecho público, para ver si querían venir, y cuando en la segunda llamada les dijimos que lo iba a presentar ahí se animaron todos los que tenían dudas. He provocado el efecto contrario, gracias a dios, que en los políticos. Casi todos han venido porque me conocían o porque me conocían por la tele y se fiaban de que la cosa les iba a gustar. Todo el mundo me ha dicho que se ha sorprendido con la broma esta de que hasta parezco simpática. Hasta ahora en la tele era más difícil verla cuando estás en una refriega política.

- Recuerdo que os entrevisté a ti y a Vicente Vallés en la previa del debate Sánchez-Feijóo y claro, no es el mismo formato.

Claro. De hecho, tengo un atril en el concurso que si hubiera sólo ese plano y mi cara no estuviera tan sonriente continuamente podrías pensar que es uno de los debates, un poco por la estética, pero cuando tú ves mi cara y ya el resto de la dinámica dices aquí hay diversión, hay relax... que es casi todo lo contrario que suele haber. Creo que además es muy necesario porque, no sólo hemos juntado a gente de diferentes edades, hay de diferentes procedencias, gustos... te encuentras de repente a Norma Duval con Omar Banana. Hace falta mucho demostrar que España es un país muy diverso y que podemos estar juntos haciendo la misma cosa.

- A grandes rasgos, ¿qué has aprendido de cada Generación?

Te diría que tenemos muchísimo que aprender de la Generación más mayor, de una mirada de luces largas y no luces cortas, que creo que es algo que la edad te cura. En el caso de la intermedia, que es la mía, te diría que probablemente somos Generación puente, porque todavía escucha mucho lo que tienen que decir los mayores pero también tiene todo el rato la otra oreja puesta en lo que está viniendo. Y de los jóvenes yo aquí estoy fascinada. Uno de los grandes descubrimientos para mí ha sido Mario Marzo, es un tipo divertido, siempre que cuelga algo en redes aporta, es papá de dos gemelos, está súper involucrado en la paternidad. Me parece que es una Generación que todo el rato te descubre cosas, luego tiene sus defectos como todo el mundo.

- Aunque no sea del concurso en sí... Empieza 2024, ¿cómo ves el inicio del curso político?

De nuevo con año mega electoral. Tenemos en febrero las gallegas, luego las vascas, las europeas... Pase lo que pase está laSexta y yo estaré donde pidan que esté o sea que... Creo que el año va a ser políticamente quizá un poquito menos convulso que el acabamos de cerrar y es verdad que yo espero, no sólo políticamente, sino socialmente, que la temperatura baje un poco, por eso me ha gustado tanto hacer este concurso porque juntar a gente muy diferente, muy diversa, pero que puede estar compartiendo un rato y no pasa nada, no tienes que renunciar ni a tus ideas ni a nada me parece que es muy necesario. Me ha oxigenado mucho a mí y creo que si me pasa a mí me imagino que a la gente que esté en casa viendo la tele también.