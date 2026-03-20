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Andrés Suárez cuenta el gesto que tuvo Eva Amaral con él cuando cantaba en el metro: "Esa sensación era la hostia"
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Andrés Suárez cuenta el gesto que tuvo Eva Amaral con él cuando cantaba en el metro: "Esa sensación era la hostia"

El cantautor gallego recomienda a sus colegas de oficio que canten en el metro.

Juan De Codina
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El cantante Andrés Suárez y Eva Amaral.
El cantante Andrés Suárez y Eva Amaral.Getty Images / Fotomontaje: HuffPost

El cantautor gallego Andrés Suárez, que estrenó el pasado 27 de febrero su nuevo álbum, Lúa, que lleva consigo la marca de las experiencias personales muy profundas como una ruptura amorosa y la superación de una depresión, ha hablado larga y tendidamente en El Micro Show, un pódcast presentado por Álvaro Hellín, en el que habla con numerosos artistas.

Desde qué significa para él el éxito hasta el miedo que le supone perder a sus padres, pasando por la peligrosa era de los teléfonos móviles y la adicción que muchos tienen (incluso él mismo), ha contado lo que supuso para él cantar en los vagones del metro y el gesto que tuvo con él Eva Amaral, cantante del grupo de pop rock Amaral, junto a Juan Aguirre.

Todo llega al hablar de lo que pasa mucho en el mundo de la música: "En mi oficio te vuelves un gilipollas muy fácil porque te aplauden cada tres minutos". Ese éxito cambia a las personas, ya sea a mejor o a peor, pero para el segundo caso, ha recomendado que prueben a cantar en el metro para tener los pies en la tierra.

Eva Amaral y un gesto significativo

¿Por qué cantar en el metro? Suárez lo sabe muy bien: "Cuando cantas en el metro no te mira ni Dios, te pisan la funda de la guitarra, la gente tiene prisa". Sin embargo, una vez Eva Amaral tuvo un gesto que significó mucho para él.

"Recuerdo cantar Lucha de gigantes (Nacha Pop) y que Eva Amaral me dejase 50 pavos en el túnel de La Latina, ¿sabes?", ha revelado. En aquel momento, fue a una cabina telefónica para llamar a su madre: "¡Eva Amaral me ha dejado 50 pavos!". 

Esas sensaciones, para él, eran "la hostia". Por eso ha concluido: "Damos por hecho que si los sold out, que si la peña, que si termino el tema, ahora me van a aplaudir. No te lo creas, tío, que te vuelves un imbécil con mucha facilidad".

Juan De Codina
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Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

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