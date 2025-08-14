Antón Losada explica cómo funciona en España la lucha contra los incendios: para llevarse las manos a la cabeza

El politólogo Antón Losada ha explicado cómo funciona en España la lucha contra los incendios en un momento en que el país sufre una oleada de pavorosos fuegos, especialmente en Castilla y León, Galicia y Extremadura.

Losada ha advertido en la Cadena Ser de que el asunto es clave porque "cada vez va a haber más incendios como consecuencia del cambio climático".

"Y, frente a eso, ¿nosotros qué tenemos? Pues un sistema de prevención y lucha contra los incendios forestales fijo discontinuo, que se basa fundamentalmente en la filosofía del fijo-discontinuo. Que es que contratamos a la gente por periodos y después la mandamos al paro o a trabajar en una guardería, o de camarero, o de Papá Noel", ha denunciado el politólogo.

"Te enfrentas a un fenómeno que va a más en un país que tiene muchísimo bosque y tu respuesta es la de un hostelero, con todos mis respetos para los hosteleros, que afrontan la temporada de verano. Es decir, afrontamos los incendios como enfrentamos las temporadas de verano. Ahora va a venir gente, vamos a contratar más personal. Bueno, ahora viene el verano, va a haber incendios, vamos a contratar más personal", ha ejemplificado.

Antón Losada ha insistido en que la diferencia es que "el resto del año apenas tenemos personal" y ha advertido de que "Castilla y León es que tiene un dispositivo del siglo pasado".

"Tiene el dispositivo que por ejemplo nosotros nos encontramos cuando llegamos al Gobierno de la Xunta de Galicia en el bipartito de 2006, basado en contratar a la gente cuatro meses al año. En Galicia, afortunadamente, ya hay gente que está contratada nueve meses y es un sistema puntero el gallego eh. Los contratos más largos duran nueve meses y hay un montón de gente que lo que tiene es un contrato de seis meses o de cuatro o de tres. ¿Formación? La mínima imprescindible", ha lamentado.

Ayuda a la UE

Mientras,e l secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha negado este jueves que el Gobierno haya actuado tarde a la hora de pedir ayuda a la Unión Europea para combatir los incendios y ha replicado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que los medios solicitados se han hecho "con prevención suficiente".

De esta forma ha respondido en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, al líder de la oposición, que acusó al Ejecutivo de llegar tarde y le instó a pedir con urgencia colaboración europea.

"Estas situaciones se hacen con prevención suficiente. Cuando Feijóo decía que el Gobierno de España ya iba un poquitín tarde, ese trabajo ya lo había hecho el Gobierno de España el día anterior", ha indicado el alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica.