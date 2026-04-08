Antonio Maestre dice claramente lo que pasa en la izquierda a día de hoy: "Eso lo explica todo"

El periodista Antonio Maestre ha hablado sobre la situación de la izquierda a día de hoy durante una entrevista concedida al diario El País para promocionar su nuevo ensayo Me crie como un fascista, que se ha lanzado este miércoles.

En la última pregunta, el periodista, tertuliano en diferentes programas de televisión y exsubdirector de La Marea ha resumido en pocas palabras cuál es el principal conflicto en el espectro situado a la izquierda del PSOE.

"Creo que está sometida a unas dinámicas tóxicas de relaciones entre los líderes. Aunque sepamos que la ley electoral castiga la fragmentación, al final no van juntos porque se odian", ha sentenciado.

Maestre, además, ha apuntado que "eso lo explica todo" y ya ha vaticinado de que "no va a salir nada bueno, incluso aunque se unan". "Es, también, algo emocional", ha apostillado el que es uno de los comunicadores más populares de la izquierda.

Maestre, muy crítico con la izquierda

Tras las recientes elecciones de Castilla y León y el pobre resultado del espacio a la izquierda del PSOE, Maestre firmó una opinión para laSexta en la se mostraba muy crítico sobre la gestión que se está haciendo.

"IU y Sumar han conseguido un 2,2 % de los votos y Podemos un 0,7%. La realidad de la izquierda poscomunista es que con tres partidos no logran alcanzar un 3% de los votos. No es necesario expresar con adjetivos el desastre que eso supone porque las matemáticas son absolutas en la sentencia", sentenció.

Maestre describió que "Yolanda Díaz ya se ha ido porque no ha sabido construir un espacio amable que crezca" y añadió que "lo que no sabemos es a qué espera Ione Belarra para hacerse cargo de los resultados del partido del que es su máxima dirigente". "Desde que accedió al cargo la debacle solo se ha acentuado hasta conseguir hacer de su partido una formación marginal que es doblada por el partido de Alvise y compite con Escaños en Blanco y Pacma", describió.

Finalmente, el periodista zanjó el texto con una reflexión: "La tierra de ceniza no es aquella de la que huía Antonio Machado, sino la que está construyendo esta izquierda cainita y aciaga".

¿Cómo se politizó?

Durante la entrevista, Maestre también ha contado cómo comenzó su politización: "Mi caso fue muy, muy tardío. Ni siquiera en la universidad, que iba a cosas del Sindicato de Estudiantes y me parecían muy politizadas, hablando de comunismo, de superestructura... No sabía de qué estaban hablado".

"Fue después, un proceso muy lento, de lectura y de querer entender las cosas que me habían pasado y cómo se relacionaban con el hecho de ser de clase trabajadora. Había una razón política detrás", ha rematado el periodista.