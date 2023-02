Auronplay habla por primera vez tras la polémica: "No soy ningún monstruo. No soy ningún degenerado"

El creador de contenido Raúl Álvarez, conocido en redes como Auronplay, ha reaparecido en redes este miércoles para hablar de toda la polémica que le ha salpicado en estas semanas por las que ha decidido dejar Twitch por una temporada.

Tanto él como a su pareja Sara Moledo, conocida en redes como Biyín, han sido criticados por mensajes y comportamientos nocivos en Twitter hace más de 10 años.

"Supongo que como ya habéis podido comprobar que Biyín y yo nos hemos comido una funa increíble. Surrealista, no sé como describirlo. Yo me considero anticonspiranoico, no creo en este tipo de cosas, pero esto ha sido un sabotaje en toda regla. He visto ataques perfectamente coordinados para tumbar mi carrera y literalmente matarme. Destruir todo aquello que he construido durante 11 años de mi vida", ha comentado en un vídeo de 13 minutos.

Ha añadido Auron que ha visto cómo foros de internet estaban coordinados para hundir su carrera: "Han publicado la dirección de mi casa. Han amenazado a familiares míos. Han hablado con todas las marcas con las que trabajo para que dejen de trabajar conmigo".

También ha comentado que ha llegado a leer mensajes del tipo "hasta que no esté muerto no vamos a parar". Auron ha explicado que ha visto como la gente ha rebuscado en sus vídeos antiguos para sacar cualquier frase dentro de cualquier vídeo para hacer más grande la bola de odio hacia su persona.

"Me lo han quitado todo, probablemente. Pero hay algo que nunca me podrán quitar: esta cámara, este micrófono y la verdad", ha proseguido. "No soy ningún monstruo. No soy ningún degenerado. No soy ninguna de esas cosas que os han hecho creer", ha afirmado antes de decir que en 11 años es normal haber dicho cosas que no debieron salir de su boca pero que se ha disculpado por ello en estos años.

"La gente que me sigue sabe que siento profunda vergüenza cuando me cruzo por internet con un vídeo antiguo mío. Siento vergüenza y asco", ha explicado. Ha apostillado que al ver estos vídeos queda patente que ha habido un cambio en él "y el que no lo quiera ver se está poniendo una venda en los ojos".

Auron ha explicado que en estos años ha ido madurando y que por eso su contenido ha variando a algo más blanco. También ha comentado que no se mete en ningún lío desde 2015 y ha pedido perdón por todas las cosas que dijo hace 10 años: "No es que me vea forzado es que de verdad me arrepiento".

El creador de contenido ha hablado en concreto de una de las polémicas que más le ha hundido: "Hay una chica que dice que cuando ella tenía 14 años yo mantuve conversaciones íntimas con ella. Lo primero que hice al leer eso es vomitar. No daba crédito a lo que estaba leyendo y tuve que ir al baño y vomitar".

"No solo era una de las personas más odiadas de internet, además era un puto degenerado", ha apostillado antes de decir que esto lo vio cuando estaba en el peor momento, "cuando estaba más destrozado para acabar de matarme".

Auron ha afirmado que no le desea ningún mal a la chica, ni está a favor de los insultos que le han mandado, pero que está en su derecho de defenderse. El streamer ha explicado que en 2012 hablaba con todo el mundo pero que "niega rotundamente haber hablado con esta persona sabiendo yo que era menor de edad y lo voy a decir hasta que me muera".

Para acabar, ha pedido que le dejen en paz: "Ya basta de difamar. Ya basta de meter mierda. Ya basta de querer arruinar a alguien más de lo que está. No tengo problema en admitir que en el pasado dije cosas que no tendría que haber dicho, comportamientos incorrectos, palabras nefastas, meterme con gente que no se lo merecía. Todo esto lo admito, cargo con la culpa, y me disculpo".

Sobre su futuro ha dicho que se irá cuando él quiera y no cuando le echen: "Me gusta crear contenido, estar con mi comunidad, hacer mis series, pasarlo bien... y así será".