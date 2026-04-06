La 'letra pequeña' de la mili en Alemania: hombres en edad militar no podrán salir más de 3 meses sin permiso

Las escenas de los reclutamientos forzosos en las calles de Europa eran algo que, tras décadas de paz en el Viejo Continente al término de la Segunda Guerra Mundial, podrían considerarse inconcebibles en muchos de sus países. Hasta que estalló la invasión rusa sobre Ucrania y ahora es algo más o menos común en Kiev o en Moscú. Pero para que exista esta posibilidad debe haber un censo de los potenciales civiles a sumar a las filas militares. Y ese censo debe recoger la disponibilidad de esos hombres en cuanto a si se encuentran o se encontrarán en el país en un determinado período temporal. Un paso que ya se ha dado en uno de los mayores países europeos.

Se trata de la suerte de 'letra pequeña' que acompaña a la reforma de la Ley del Servicio Militar de Alemania. Y, no, no era ningún secreto guardado bajo llave, sino una de las cuestiones que ya se incorporaba en el texto aprobado y que entró en vigor a comienzos de este 2026. En virtud de esa modificación legal, todos los hombres que estén en edad militar, es decir, entre los 17 y los 45 años, no podrán abandonar el país sin haber solicitado previamente un permiso.

Este dato comenzó a compartirse como la pólvora el pasado fin de semana tras las informaciones de varios medios germanos como el semanario Der Spiegel o el Frankfurter Rundschau. Se trata de la modificación legal que impulsó el Gobierno del canciller federal Friedrich Merz y que busca aumentar el Ejército alemán hasta alcanzar un total de 260.000 soldados activos y 200.000 reservistas para el horizonte temporal de 2035. Actualmente, las Fuerzas Armadas de Alemania cuentan con 184.000 efectivos.

¿Cómo funciona el permiso?, ¿pueden denegarlo?, ¿habrá multas?

Según el articulado de la ley, será obligatorio haber solicitado dicho permiso para salir al extranjero si se es un hombre en dicha horquilla de edad. No importa cuál sea la razón para estar fuera de territorio alemán, bien sea una beca de estudios Erasmus, o uno de esos viajes de varios meses que suelen hacerse antes de comenzar el período universitario. Tampoco hay excepción si se trata de un salida para incorporarse a un trabajo.

En estos momentos, en Alemania todos los hombres y mujeres de 17 años en adelante están a la espera de recibir formularios en los que deben contestar a una serie de preguntas por las que se determinará si son aptos o están motivados para incorporarse al servicio militar. Solo será obligatorio para ellos responder y aquellos varones nacidos después del 1 de enero de 2008 incluso deberán someterse a un examen médico, pero ¿pueden denegar las Fuerzas Armadas la autorización para salir de Alemania?

Concretamente, y según la información de Frankfurter Rundschau, se establece que "la autorización debe concederse para el periodo en que la persona no esté llamada al servicio militar". ¿Qué quiere decir esto? Que sí es obligatoria la presentación de la solicitud del permiso, pero no estaría prevista la denegación. Según Der Spiegel, la clave estará en que mientras se considere que el servicio militar es voluntario —así lo es mientras no haya situación de guerra o de tensión—, siempre se considerará la solicitud del permiso como una autorización concedida.

No obstante, queda otra incógnita. ¿Qué ocurrirá con aquellos hombres de entre 17 y 45 años que no soliciten el permiso para salir del país? De nuevo según el citado semanario alemán, no habrá castigo económico. Es decir, no habrá una sanción pecuniaria para quienes se salten esta obligación. Sin embargo, desde el Ministerio de Defensa alemán ya han manifestado anteriormente que continúan trabajando en regulaciones concretas para permitir excepciones a la obligación de autorización.