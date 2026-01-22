Ayuso dice que el Gobierno está "desviando" la atención y Jesús Maraña da una réplica sin precedentes

El periodista Jesús Maraña, director del diario infoLibre, ha estado este jueves en Malas Lenguas, el programa que conduce Jesús Cintora en TVE. Allí ha opinado sobre las últimas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, quien ha vuelto a cargar contra el Gobierno.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho en Onda Madrid que el Ejecutivo aplica la "ley del silencio" y "necesita ganar tiempo" tras el accidente ferroviario de Adamuz. En definitiva, para Ayuso la intención que persiguen desde la Moncloa es "desviar la atención".

"¿Cómo te quedas?", le ha preguntado Jesús Cintora, y la respuesta de Jesús Maraña no ha podido ser más contundente. "A mí me dan ganas de callarme y no decir nada porque se retrata uno solo a sí mismo cuando comete obscenidades de este tipo", ha asegurado.

"Este es el nivel en el que estamos"

"Ya argumentar me parece un regalo. Es decir, es tal el disparate, el bochorno, que falta un cuarto de hora para que acuse a Pedro Sánchez o a Óscar Puente de haber puesto algo en la vía", ha añadido el director de infoLibre, refiriéndose al accidente ferroviario de Adamuz.

La incredulidad de Jesús Maraña ha ido in crescendo. "Este es el nivel en el que estamos", ha dicho en Malas Lenguas, que ha subrayado que las declaraciones de Ayuso se producen cuando "todavía hoy estamos asistiendo a funerales de las víctimas".

"Desde el punto de vista político, prefiero que cada uno saque sus propias conclusiones sobre lo que dice una responsable política que tiene responsabilidades institucionales", ha concluido Jesús Maraña.

Sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid también se ha pronunciado Gloria Marcos, catedrática de Historia y colaborada de Malas Lenguas: "El cuerpo me pide decir que quién se ha creído que es esta Trump de Chamberí, que si tiene que dar lecciones a todo el mundo...".

"Seguramente ha sacado un curso acelerado, y por tanto sabe lo que los científicos están analizando para saber cuáles son las causas reales (del accidente), lo mezcla todo, y encima quiere hacer un funeral en Madrid", ha subrayado Gloria Marcos.