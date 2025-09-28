Carla Domenech cuenta cómo ha sido la historia de película que ha vivido su hermano: acaba en boda

Los viajes siempre dejan muchos recuerdos, experiencias y aventuras, pero en algunos casos, lo que sucede puede ser tan imprevisible como irreal, de esas cosas que parece que solo pasan en las películas.

Este ha sido el caso que ha vivido el hermano de la creadora de contenido Carla Domenech, quien tras irse de viaje con su hermana por el Sudeste Asiático, en una de sus paradas, en Bali, conoció a una chica de la que se enamoró perdidamente.

Esta historia podría haber tenido muchos finales, la mayoría no muy esperanzadores teniendo en cuenta la diferencia de kilómetros -ya que la chica vive en Estados Unidos-, pero, asombrosamente, ¡la historia ha acabado en boda!

"¿Sabéis las típicas películas de amor donde un chico se va de viaje, conoce a la chica perfecta, se enamoran y su vida cambia para siempre? Pues eso le pasó a mi hermano", ha asegurado la tiktoker.

"Hace tres años nos fuimos de viaje por el sudeste asiático los dos solos y visitamos diferentes países. Y uno de ellos fue Bali. Y allí conocio a una chica que es mitad indonesa, mitad americana", ha relatado Domenech.

"Se enamoraron, pero ella vivía en Estados Unidos. Total, nosotros volvimos a España después de nuestro viaje y mi hermano seguía hablando muchísimo con ella, así que decidió ir a EEUU a verla", ha contado la hermana.

"¿Qué pasó? Pues que allí se enamoraron todavía más y empezaron lo que ha sido su relación a distancia, que ha durado tres años. Y mañana nos vamos a Nueva York, porque mi hermano vive en Estados Unidos, ¡porque se casan!", ha contado la usuaria con emoción.

"Y lo mejor de todo es que la boda va a ser la típica boda americana que vemos en las películas y os voy a llevar conmigo en todo el proceso porque, además, yo soy dama de honor", ha señalado la creadora de contenido.

"Nos van a maquillar, nos van a peinar... nos van a hacer de todo. Hay una precena, boda y brunch. Os voy a grabar todo porque quiero comprobar si las bodas de las películas que vemos en Netflix son realmente verdad o no", ha concluido Domenech entre risas.