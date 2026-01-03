Carlos Baute protagoniza la reacción más comentada del día a la detención de Nicolás Maduro

El cantante venezolano Carlos Baute ha protagonizado el mensaje más difundido y comentado de las últimas horas con su reacción al ataque de este sábado de EEUU en Venezuela y la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

"Los venezolanos sin dormir. Al fin. El señor Trump dijo que ya atrapó al sátrapa de Maduro. Enhorabuena, Venezuela. Estamos con ustedes. Bendiciones. Estaremos atentos a las noticias. Les amo. Nos tocó el día. Se nos hizo realidad el regalo de Navidad", ha señalado en un vídeo compartido en la red social X.

En el mensaje, Carlos Baute ha asegurado que "todos los cambios profundos duelen". "Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma. A todos los que están adentro —familia, amigos, nuestra gente— estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible", ha añadido.

El cantante venezolano también ha justificado que "Dios no abandona a la gente buena, y Venezuela es un país de gente buena". "Mis redes están a disposición para informar y ayudar en lo que haga falta. Venezuela ya empezó su camino hacia la libertad. Les amo", ha señalado, en un tuit que suma más de 700 comentarios y más de 21.000 me gusta.

El encargado en dar a conocer la captura ha sido el propio Donald Trump. A través de un mensaje en Truth Social, ha asegurado que "Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala" contra "Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país".

"Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se proporcionarán detalles próximamente", ha expuesto, invitando a la posterior rueda de prensa que dará a lo largo de día en su residencia de Mar-a-Lago.

La fiscal general de EEUU, Pam Bondi, ha asegurado que tanto Maduro como Cilia Flores están acusados de "conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos".

Por ello, serán juzgados ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York y se enfrentará "pronto a la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses". Igual que el senador republicano por Utah, Mike Lee, que avanzó de los primeros que "Marco Rubio me ha informado que Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos criminales en Estados Unidos".