Carlos Franganillo da un sutil (y demoledor) matiz sobre Mazón en la Comisión de la DANA

A pesar de que Carlos Mazón haya dimitido como Presidente de la Generalitat Valenciana poco más de un año después de la terrible DANA que se cobró la vida de 229 personas en la provincia de Valencia, aún queda mucha tela que cortar y hoy ha sido un día clave para poner fin a la investigación sobre su gestión del desastre.

Mazón, que actúa como president en funciones, ha intervenido hoy en la Comisión de la DANA celebrada en Les Corts, en las que no ha dado ni una respuesta a las preguntas de los grupos parlamentarios y se ha dedicado a leer un discurso preparado. "Poco tenía que aportar operativamente a la emergencia", pronunció.

Las reacciones han sido masivas, como cada vez que habla, y una de ellas ha sido la del presentador de Informativos Telecinco y periodista Carlos Franganillo por un matiz que ha hecho durante su monólogo a la hora de resumir la noticia.

"Oficialmente, Carlos Mazón ya es parte del pasado político, lo es desde su dimisión el 3 de noviembre, pero lo cierto es que su responsabilidad y su legado no van a desaparecer, ni mucho menos, seguirán siendo materia de debate político por mucho tiempo y quizá materia judicial", ha pronunciado al principio.

El motivo, sencillo, porque "tiene que aclarar todavía muchos detalles que hoy no ha querido despejar, no sabemos qué hizo exactamente tras su comida de casi cuatro horas, tampoco si tuvo algún papel en el retraso de la alerta a la población".

"Víctima de gran campaña de demonización"

Al final de su monólogo ha llamado la atención el matiz que le ha dado a la comparecencia de Mazón, especialmente por todo lo que ha dicho a lo largo de la Comisión de la Dana.

"Hoy ha cumplido con su cita en las Cortes Valencianas, donde estaba citado en la Comisión que investiga la gestión de la DANA. Allí se ha presentado como víctima de una gran campaña de demonización y niega que entorpeciera la emisión de la alerta, que acabó lanzándose a las 8 y 11 minutos, cuando ya muchos habían muerto", ha afirmado.

"Se ha desvinculado de cualquier responsabilidad en el asunto más crucial que le puede comprometer", ha concluido Franganillo.