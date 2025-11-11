A Cristina Pardo le basta una breve frase para reaccionar a lo que dice Mazón en la Comisión de la DANA

La periodista Cristina Pardo, presentadora del programa Más Vale Tarde de La Sexta, junto a Iñaki López, ha reaccionado de forma muy breve pero contundente a las palabras del ya expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la Comisión de la DANA en Les Corts.

Mazón, que no ha respondido a ninguna pregunta de los grupos parlamentarios y que ha afirmado que "poco tenía que aportar operativamente a la emergencia", ha defendido durante su comparecencia.

Respecto a la emergencia que estaba ocurriendo en la Comunidad Valenciana, "hasta bien entrada la tarde creía que estaba focalizada en Utiel y en cómo podía afectar a la ribera, y en una posible rotura a 13 horas vista de la presa de Forata, que era la información de la que disponía la consellera".

Además, ha asegurado que "nadie me pidió permiso para refutar ninguna decisión del Cecopi, ni ningún aviso como ES-Alert, ni sobre la forma de gestionar los rescates ni cómo comunicarlo".

Pardo ha sido muy breve para contestar a todas estas palabras de Mazón y lo cierto es que le ha alarmado bastante: "Me ha dejado impresionada esta declaración porque él lo que dice es que, en un momento determinado de la tarde, tiene información de que algo pasa en Utiel y de que hay una 'rotura a 13 horas vista de la presa de Forata'".

Contundente, ha dejado una frase que lo dic todo: "Hombre, si hay una rotura a 13 horas vista de una presa en tu comunidad autónoma, me parece un poco extraño seguir comiendo... Me parece un titular TAN alarmante".

Para rematar, Pardo ha concluido que "es la primera vez que admite que él tiene una información de que hay una posible rotura de una presa, pero bueno... y se queda en El Ventorro".

Por la puerta de atrás

Tanto a Iñaki López como a Cristina Pardo les ha llamado la atención que Mazón haya salido de la Comisión de la DANA por la puerta de atrás. "Ha entrado sin que la prensa pudiera acceder a él y se ha marchado por la puerta de atrás", analizaba Pardo.

López no ha dudado ni un segundo en replicar y deja una brevísima pero demoledora frase: "Me parece muy metafórico, porque así se marchará también de la historia de la Comunidad Valenciana".