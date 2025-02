Carmen Lomana reacciona una semana después al discurso de Richard Gere en los Goya: deja claro lo que le pareció

La empresaria Carmen Lomana ha reaccionado una semana después al discurso que el actor Richard Gere hizo tras recoger el pasado sábado el galardón internacional de los Premios Goya.

En su columna semanal en Egos, la televisiva ha sido muy dura con el intérprete estadounidense y también con otros discursos que otros premiados del mundo del cine español pronunciaron.

"Cada año, quienes seguimos por televisión la gala de los Goya nos encontramos con la misma cantinela: la ceremonia es demasiado larga y, en ciertos momentos, se torna insoportable", ha detallado.

"Es comprensible que los premiados quieran expresar su gratitud y felicidad, pero algunos llevan el histrionismo al extremo aprovechando ese instante de gloria para dedicar el galardón hasta al vecino del quinto. No hay forma de frenarlos", ha defendido.

Tras ello, Carmen Lomana ha criticado a aquellos que hicieron un "inevitable discurso panfletario, perfectamente ensayado, que muchos llevan preparado 'por si acaso' ganan un Goya".

"No parecen darse cuenta de que al público le importan bien poco sus ideas políticas o sus filias y fobias. Lo único que nos interesa es que sean magníficos profesionales", ha razonado.

Pero Carmen Lomana no ha dudado en reaccionar al discurso de Richard Gere y dejar claro lo que le pareció. "Algunos discursos me hacen desear que alguien pronuncie un sonoro '¿por qué no te callas?'. Ejemplo claro fue el de Richard Gere, proclamando con tono condescendiente que sería maravilloso ver nuestros barrios llenos de inmigrantes y menores no acompañados", ha indicado.

"Al mismo tiempo, nos exhorta a ser más conscientes con el ahorro energético y la reducción de emisiones de CO₂. Todo muy loable, sí, pero resulta difícil tomarlo en serio cuando él mismo reside en una lujosa urbanización de Madrid, protegida como un búnker infranqueable, y se desplaza en su jet privado, fotografiándose junto a su esposa para después compartirlo en Instagram", ha expuesto.

La empresaria ha asegurado que tienen que vivir "como quieran", pero, al menos, "nos ahorren sus sermones". "La hipocresía de quienes se creen investidos de una autoridad moral que no poseen resulta demasiado evidente", ha sentenciado.