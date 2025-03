Compara el paté de perro y el de humano de Mercadona y el resultado es para echarse las manos a la cabeza

El creador de contenido Matey (@matey.key) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok comparando el paté para perros con el paté para consumo humano de Mercadona, y el resultado le ha dejado patidifuso.

"¿Sabías que el paté de perro del Mercadona es más sano que el de humano? Mira, compara los ingredientes", ha comenzado diciendo el tiktoker al inicio del vídeo, enseñando los dos productos.

"En el de perro tenemos carne de vacuno, hígado, verduras, vitaminas... alimento completo para perros", ha señalado el creador de contenido, leyendo la etiqueta del alimento destinado a las mascotas.

"Ahora fíjate lo que lleva el paté de hígado para humanos: papada de cerdo, agua, aromas, conservantes y un montón de grasa y azúcar. ¿Te parece normal?", ha concluido el usuario, indignado con la situación.

"¡A partir de ahora ya tengo nueva merienda! Ya no tomo más Nocilla, que no es saludable"; "Jope, come mejor mi perra que yo"; "Y no sabe nada mal eh, doy fe", han comentado algunos usuarios.