Consigue comprar la famosa chaqueta de Zara, mira en los bolsillos y flipa: "Venía con algo inesperado dentro"

Cada cierto tiempo, Zara viraliza una de sus prendas. En las últimas semanas la compañía de Amancio Ortega ha sacado al mercado una chaqueta de cuero que se agotó a las pocas horas de su lanzamiento.

Ahora, la usuaria @paularequena ha conseguido hacerse con una pero lo que no esperaba era que en los bolsillos de la chaqueta se iba a encontrar un premio de la persona que la ha devuelto.

"Zara tenemos que hablar. Yo me he comprado tu famosísima chaqueta viral de cuello alto, negra, que todo el mundo quiere, está siempre agotada. Renovasteis, yo la compré la primera pero no esperaba yo encontrarme un complemento en la chaqueta cuando me la probase", ha señalado.

Chicles, tabaco y mechero

Y ojo porque en los bolsillos había un paquete de tabaco, un mechero y un paquete de chicles de fresa: "Agradezco mucho al dueño el paquete de chicles porque me encantan estos chicles.

"Nunca he conocido a alguien que se encuentre en los bolsillos de algo que ha comprado en Zara. A lo mejor este vídeo le llega a la persona que ha devuelto la chaqueta y ahora se da cuenta de que no lo perdió de fiesta sino que lo tengo yo, se lo dejó en su chaqueta de Zara. Gracias", ha sentenciado.

"Chaqueta viral de Zara con sorpresa en los bolsillos. Compré esta chaqueta de cuero de Zara y venía con algo inesperado dentro… JAJAJAJA. ¿Os ha pasado alguna vez comprar algo y descubrir una sorpresa? Porque a mí nunca me había pasado", ha escrito la autora de la publicación.

De la cazadora a la cesta

Zara y más concretamente Inditex ha sido noticia en los últimos días, además de por este vídeo que en TikTok tiene más de 600.000 reproducciones por su famosa cesta de Navidad.

Valorada en más de 200 euros, la cesta tiene de todo: un blanco y un tinto. Un bote de setas, polvorones, quesos, latas de mejillones de Galicia, sardinas, hummus, chorizo y salchichón de bellota, aceite de oliva virgen extra, un pollo en lata, bombones de pistacho, turrones, nueces, moscovitas, un bote de galletas de nata y paté.

Aquí puedes ver en imágenes todo lo que lleva.