Critica a un restaurante por permitir entrar a perros y la respuesta de los dueños es... guau

El restaurante Ornella de Madrid ha dado una respuesta que es para verla a un cliente que se quejó porque en el local dejan entrar perros.

"Impensable comer en un lugar donde los animales (perros) están pegados a las mesas de otros comensales y el personal del local les acarician y sin lavarse las manos sirven la comida a otras mesas", expuso el comensal.

"No perdamos el norte con los animales, los cuales gozan de todos los derechos pero por favor no los pongamos al mismo nivel que los seres humanos. No mascotas en restaurantes! Estamos perdiendo el Norte", añadió.

Tras ello, los dueños del restaurante han respondido, como ha compartido en Threads su responsable, Enrique Bosco: "Nos imaginamos la escena. Perros dirigiendo el restaurante, camareros acariciando sin control, comida volando por los aires...".

"Lamentablemente, la realidad es mucho más aburrida: en nuestro restaurante los camareros no pueden tocar animales y cumplimos con todas las normativas de higiene (se lavan las manos constantemente en el turno de trabajo", asegura.

"No estamos diciendo que tenga una imaginación muy creativa ni muchos menos, pero sí que si lo hicieron ni es lo correcto ni lo permitimos. Y espero que pueda disculparnos", subraya el restaurante.

"Si en el futuro decide darnos otra oportunidad, le garantizamos que la única mano que tocará su comida será la del chef.... y si ve un perro cocinando avísenos porque eso sí nos preocuparía", añaden.