Cuenta lo que ha hecho un hombre en una entrevista de trabajo: cuesta creer que quisiera el empleo

Una usuaria de TikTok ha contado con todo lujo de detalles lo que se encontró en una entrevista conjunta a través de videollamada con un hombre que participaba en ella y lo cierto es que es de no creer.

"Yo creo que a una persona con dos dedos de frente no se le ocurriría en la vida. Me he tenido que tirar toda la entrevista intentando mirar hacia otro lado porque se me saltaban las carcajadas de risa", ha dicho antes de pasar a contar lo ocurrido.

Ha explicado @sotirules que ha tenido una entrevista en la que han participado varias personas. La encargada de hacer la entrevista se conecta y va uno a uno hablando con los posibles trabajadores, que tienen que encender la cámara y el micrófono sólo cuando les preguntan.

Muchos se han conectado antes de tiempo y allí se ha topado con un señor al que ha llamado José, que estaba apoyado contra una pared fumando directamente al teléfono. Cuando ha llegado la encargada de las entrevistas ha pedido a todos que apaguen los micrófonos pero José no sabía.

"Este señor no se está dando cuenta", ha explicado mientras todos contenían la risa. Llegado el turno de José, que ha llegado a decir, mientras seguía fumando, que no tenía experiencia en el sector y que él en el trabajo no fuma.

Como conclusión ha pedido a la gente que vea el vídeo que no sea como José y que no fume en la cara, aunque sea de forma virtual, de la gente porque no parece una forma coherente de encontrar trabajo.