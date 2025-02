Cuenta lo que le ha pasado en un restaurante tras pedir un café: su historia provoca opiniones de todo tipo

El creador de contenido conocido como Lucena, que se llama en TiKTok como @lucenalife y que tiene más de 270.000 reproducciones, ha contado lo que le ha pasado en un restaurante después de ir a cenar el pasado viernes, día de San Valentín, junto a su familia.

"Voy a cenar con mis hijos por San Valentín, nos gastamos 188 euros y le doy 200 al camarero y le digo que se quede el cambio", comienza relatando. Tras pagar alargaron la cena, por lo que se pidió un café.

"No sé lo que costaría, pero cuando me lo trae el camarero me pide que se lo pague. Me parece bien, yo le había dado 12 euros de propina, que me parece poco, pero no sé si yo como camarero me hubiera cobrado a mí mismo el café... me ha parecido raro", ha afirmado el usuario.

Finalmente ha reconocido que lo ha pagado encantado porque "el café estaba buenísimo y el servicio ha sido muy bueno", pero ha reiterado que a él le ha parecido ese gesto "raro".

"Como propietario del negocio igual habría tenido el gesto de que invite la casa", ha rematado el creador de contenido.

Entre las respuestas que ha recibido hay algunos que opinan que tenía que haberle invitado desde el restaurante, mientras que otros ven normal lo que ha hecho el camarero, ya que no se sabe si la propina se la puede quedar el trabajador o va para el local.