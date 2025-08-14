David Calle, de 'Cifras y letras', recupera este dato del 2017 para sentenciar todo lo que está pasando tras los incendios

David Calle, profesor y divulgador de matemáticas en el canal Unicoos de YouTube, así como especialista en el programa Cifras y Letras de La 2, ha recuperado unas declaraciones que hizo en 2007 el por entonces presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para dar un dato demoledor.

En esas declaraciones publicadas en el periódico El País se leía lo siguiente del ahora líder de la oposición: "Con nosotros no moría gente en los incendios y con ellos cuatro personas".

Calle ha querido contextualizar esas palabras y ha tirado de hemeroteca para sacar a la luz datos del 2017: "Dato, solo del 2017, por ejemplo: En ese año murieron 212 personas por incendios en España, 6 de ellas en incendios forestales. Gobernaba Rajoy".

"Qué triste y ruin, debo decir, me parece lanzar víctimas de incendios como munición política. Más aún cuando es rotundamente falso, se llama mentir. Pero qué más da, ¿no? 🤦", ha sentenciado el profesor.