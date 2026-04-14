Dice Juan Carlos I que "nadie es profeta en su tierra": la respuesta de un inspector de Hacienda le sale a pagar al rey

No es el Planeta pero tampoco está mal. El rey Juan Carlos I ha recibido este sábado el Premio Especial del Jurado del Libro Político, en la Asamblea Nacional de Francia, por su libro de memorias Reconciliación.

Un título que, ha reconocido, no es al azar: "Creo que es la palabra que mejor resume el principal logro de mi vida pública: haber iniciado y fomentado la reconciliación de España consigo misma, tras una larga dictadura y una guerra civil, llevándola a pasar, de la forma más pacífica posible y en muy poco tiempo, a una democracia plena y completa".

En su discurso ha dejado una de esas frases que ha sido comentada y analizada hasta la saciedad: "Soy consciente de que nadie es profeta en su tierra y que siempre habrá distintas opiniones y juicios. Mis memorias aspiran a servir a la democracia y al progreso del pueblo español".

Lo que "nadie es profeta en su tierra" ha llegado a los oídos del inspector de Hacienda Raúl Burillo, que ha decidido responder al padre de Felipe VI desde Malas Lenguas, el programa de Jesús Cintora en TVE.

"No puede decir el rey emérito que no ha sido profeta en su tierra. Si no llega a ser profeta en su tierra él tiene un ya largo historial de incumplimientos tributarios. El rey emérito incumplió una de las obligaciones importantes que tienen los residentes en España en comunicar a la Agencia Tributaria dónde tiene su patrimonio fuera de España", le ha dicho el inspector.

El emérito, que reside en Emiratos Árabes desde 2020. Cuando se ha hablado de su regreso a España ha sido la propia Casa Real la que ha respondido que puede volver cuando quiera pero que, si lo hace, tiene que establecer aquí su residencia fiscal.

Burillo, que fue el inspector de Hacienda que tiró del hilo de todo el caso de Iñaki Urdanarín, ha comentado que "el escándalo no va a quedar ahí": "Si existe este dinero existe algo que se llaman las herencias y los testamentos. Lo que habrá que pensar es a quién va ese dinero".