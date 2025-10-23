El actor Can Yaman dice que aprendía español gracias a 'La Revuelta', y lo que suelta sobre Broncano genera risa unánime en el plató

El actor turco Can Yaman, conocido por series como Violeta como el mar, Sandokan o El hombre equivocado, y próximamente protagonizará una serie en español, ha sido el invitado de este jueves en La Revuelta, presentado por David Broncano.

En la conversación inicial tras su entrada triunfal, Yaman le ha hecho saber que habla varios idiomas y uno de ellos es el español, idioma que ha aprendido en un año gracias a su profesora valenciana. Lo que ha generado la risa en todo el plató, incluida la de Broncano, ha sido el inciso que ha hecho.

Ha recordado que borró su principal cuenta de Instagram, pero que luego creó una privada en la que solo seguía cuentas españolas que tomó como referencia para aprender español y una de ellas ha sido Broncano, pero ojo a lo que le ha soltado.

"Seguía solo a españoles, era un desafío, principalmente a ti, a La Revuelta, para entender con subtítulos... Me venía abajo porque no te entendía", ha expresado el actor, generando una carcajada unánime.

"Decía, ¿pero qué dice ese tío? No le entiendo. Así que eres mi ídolo, he venido aquí corriendo, como haces tú (al principio del programa)", ha añadido. "Somos como gotas de agua, hermanos gemelos", ha bromeado Broncano.

La libreta de expresiones españolas de Can Yaman

Algo que ha sorprendido a Broncano y al resto del público ha sido la libreta de expresiones que ha escrito a mano el propio Yaman y que ha regalado al programa. Los apuntaba para aprenderlos, pero la mayoría son palabrotas como "me cago la madre que te parió, hijo de la gran puta" o frases como "mojar el churro".

"Es un desafío para mí, llevo un año estudiando español, mi vocabulario es muy amplio", ha comentado el actor. Contiene frases como "ser un paquete", "¿qué coño hace el chaval?", "el patio está un poco revuelto" o "me he pegado una viciada increíble".