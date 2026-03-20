Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Gonzalo Bernardos no se corta tras leer atentamente el plan anticrisis del Gobierno: "Nos están tomando el pelo"
Virales
Virales

Gonzalo Bernardos no se corta tras leer atentamente el plan anticrisis del Gobierno: "Nos están tomando el pelo" 

El economista catalán carga contra PSOE y Sumar. 

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
Gonzalo Bernardos

El economista Gonzalo Bernardos ha intervenido en Al Rojo Vivo, donde ha analizado las nuevas medidas anticrisis anunciadas por Pedro Sánchez este viernes. Según el Gobierno, estas beneficiarán a "20 millones de hogares" y a "tres millones de empresas".

"Estoy indignado, nos toman el pelo", ha señalado el catalán. Asimismo, ha criticado la confianza del Gobierno en los organismos reguladores: "Me parece absolutamente vergonzoso que nos digan que ahora no se van a aprovechar porque está la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia".

Para Gonzalo Bernardos, el contexto internacional tiene mucho que ver. "Cuando estalla la guerra entre Estados Unidos e Israel, el país de Europa donde más suben la gasolina y el gasóleo es España", ha afirmado. 

El economista se ha atrevido a dar una receta alternativa a las medidas impulsadas por el Gobierno. "Lo que hay que hacer es ayudar directamente a las familias, dándoles subvenciones y bajándoles las retenciones en el IRPF, para que ellas decidan en qué gastar".

Asimismo, ha alertado de las consecuencias de intervenir en el mercado del alquiler: "Si la inflación es del 8% y el propietario solo puede subir un 5%, pierde un 3%. Si eso se prolonga, lo que va a pasar es lo que ya ha sucedido en Barcelona: muchos propietarios venden, se reduce la oferta y las personas con menos ingresos se ven obligadas a comprar o a irse a otro lugar".

El contenido de las medidas

Tras el tira y afloja de Sumar, finalmente el Gobierno ha informado de que se han acordado unas 80 medidas, movilizando desde el Ejecutivo central 5.000 millones de euros.

  • Rebajas fiscales: El IVA de la luz, el gas y los carburantes bajará al 10%. También se reducen los impuestos especiales sobre la electricidad y la producción eléctrica, junto con una bajada del impuesto a los hidrocarburos (actualmente en 0,379 €/litro para el diésel y 0,47269 € para la gasolina).
  • Protección social: Se prohíben los cortes de suministros a colectivos vulnerables y se refuerzan los bonos sociales eléctrico y térmico con mayores descuentos y ayudas.
  • Sector transporte y agrario: Se aplicará una bonificación de 20 céntimos por litro de carburante para transportistas y agricultores.
  • Sostenibilidad: Se impulsará el hidrógeno verde, el autoconsumo compartido, las cooperativas energéticas y se darán deducciones por vehículos eléctricos y eficiencia.
Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

TERRITORIO PARADORES

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos