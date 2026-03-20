Gonzalo Bernardos no se corta tras leer atentamente el plan anticrisis del Gobierno: "Nos están tomando el pelo" 

El economista Gonzalo Bernardos ha intervenido en Al Rojo Vivo, donde ha analizado las nuevas medidas anticrisis anunciadas por Pedro Sánchez este viernes. Según el Gobierno, estas beneficiarán a "20 millones de hogares" y a "tres millones de empresas".

"Estoy indignado, nos toman el pelo", ha señalado el catalán. Asimismo, ha criticado la confianza del Gobierno en los organismos reguladores: "Me parece absolutamente vergonzoso que nos digan que ahora no se van a aprovechar porque está la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia".

Para Gonzalo Bernardos, el contexto internacional tiene mucho que ver. "Cuando estalla la guerra entre Estados Unidos e Israel, el país de Europa donde más suben la gasolina y el gasóleo es España", ha afirmado.

El economista se ha atrevido a dar una receta alternativa a las medidas impulsadas por el Gobierno. "Lo que hay que hacer es ayudar directamente a las familias, dándoles subvenciones y bajándoles las retenciones en el IRPF, para que ellas decidan en qué gastar".

Asimismo, ha alertado de las consecuencias de intervenir en el mercado del alquiler: "Si la inflación es del 8% y el propietario solo puede subir un 5%, pierde un 3%. Si eso se prolonga, lo que va a pasar es lo que ya ha sucedido en Barcelona: muchos propietarios venden, se reduce la oferta y las personas con menos ingresos se ven obligadas a comprar o a irse a otro lugar".

El contenido de las medidas

Tras el tira y afloja de Sumar, finalmente el Gobierno ha informado de que se han acordado unas 80 medidas, movilizando desde el Ejecutivo central 5.000 millones de euros.