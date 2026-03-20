Gonzalo Bernardos no se corta tras leer atentamente el plan anticrisis del Gobierno: "Nos están tomando el pelo"
El economista catalán carga contra PSOE y Sumar.
El economista Gonzalo Bernardos ha intervenido en Al Rojo Vivo, donde ha analizado las nuevas medidas anticrisis anunciadas por Pedro Sánchez este viernes. Según el Gobierno, estas beneficiarán a "20 millones de hogares" y a "tres millones de empresas".
"Estoy indignado, nos toman el pelo", ha señalado el catalán. Asimismo, ha criticado la confianza del Gobierno en los organismos reguladores: "Me parece absolutamente vergonzoso que nos digan que ahora no se van a aprovechar porque está la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia".
Para Gonzalo Bernardos, el contexto internacional tiene mucho que ver. "Cuando estalla la guerra entre Estados Unidos e Israel, el país de Europa donde más suben la gasolina y el gasóleo es España", ha afirmado.
El economista se ha atrevido a dar una receta alternativa a las medidas impulsadas por el Gobierno. "Lo que hay que hacer es ayudar directamente a las familias, dándoles subvenciones y bajándoles las retenciones en el IRPF, para que ellas decidan en qué gastar".
Asimismo, ha alertado de las consecuencias de intervenir en el mercado del alquiler: "Si la inflación es del 8% y el propietario solo puede subir un 5%, pierde un 3%. Si eso se prolonga, lo que va a pasar es lo que ya ha sucedido en Barcelona: muchos propietarios venden, se reduce la oferta y las personas con menos ingresos se ven obligadas a comprar o a irse a otro lugar".
El contenido de las medidas
Tras el tira y afloja de Sumar, finalmente el Gobierno ha informado de que se han acordado unas 80 medidas, movilizando desde el Ejecutivo central 5.000 millones de euros.
- Rebajas fiscales: El IVA de la luz, el gas y los carburantes bajará al 10%. También se reducen los impuestos especiales sobre la electricidad y la producción eléctrica, junto con una bajada del impuesto a los hidrocarburos (actualmente en 0,379 €/litro para el diésel y 0,47269 € para la gasolina).
- Protección social: Se prohíben los cortes de suministros a colectivos vulnerables y se refuerzan los bonos sociales eléctrico y térmico con mayores descuentos y ayudas.
- Sector transporte y agrario: Se aplicará una bonificación de 20 céntimos por litro de carburante para transportistas y agricultores.
- Sostenibilidad: Se impulsará el hidrógeno verde, el autoconsumo compartido, las cooperativas energéticas y se darán deducciones por vehículos eléctricos y eficiencia.