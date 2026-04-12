El chef José Andrés se lanza a por Mark Rutte: "Cualquier líder decente europeo exigirá su dimisión, es usted un títere"

El chef José Andrés durante una manifestación en apoyo de la ciudadanía por derecho de nacimiento frente a la Corte Suprema de los Estados Unidos en Washington (EEUU).

En lo más bajo de su popularidad y con el fantasma de perder los midterms 2026 y, por tanto, el control, Donald Trump y los que le apoyan se enfrentan también a un sinfín de críticas, ya sea de políticos dentro y fuera de sus fronteras, famosos y voces respetadas y cualificadas como las del chef español José Andrés, que vive allí hace años. En un mensaje en X (antes Twitter) le ha llamado al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, "líder títere" .

"¡Cualquier líder decente en @EU_Commission @Europarl_EN pedirá a Mark Rutte que dimita de inmediato! No merece representar a las democracias... la historia no será amable con usted….¡es un líder títere!…", ha escrito el cocinero español.

Un mensaje que trasciende la gastronomía

No es la primera vez que José Andrés se posiciona en temas políticos o humanitarios. Su trayectoria está marcada por su implicación en crisis internacionales a través de su ONG World Central Kitchen. Sin embargo, en esta ocasión el tono ha sido especialmente duro.

El mensaje deja clara su postura de cuestionar directamente la legitimidad y la independencia del liderazgo de Rutte. El uso del término "títere" a la ligera, ya que apunta a una crítica sobre posibles influencias externas o falta de autonomía política.

Mark Rutte, en el foco del debate europeo

Mark Rutte, ex primer ministro de Países Bajos y figura clave en la política europea reciente, ha estado en el centro de varias decisiones estratégicas en el ámbito internacional. Su perfil, tradicionalmente pragmático, le ha permitido mantenerse como uno de los líderes más duraderos del continente.

Sin embargo, como ocurre con cualquier figura de ese nivel, también acumula críticas. En este caso, la intervención de José Andrés añade una voz inesperada al debate, procedente de un ámbito ajeno a la política institucional.

El mensaje ha circulado rápidamente en redes sociales, donde ha generado división. Por un lado, hay quienes respaldan la franqueza del chef. Por otro, quienes cuestionan que figuras públicas fuera del ámbito político intervengan con ese nivel de contundencia.

Este tipo de intervenciones reflejan una tendencia cada vez más habitual: personalidades influyentes que utilizan su visibilidad para posicionarse en debates políticos globales.

Un perfil que combina cocina y activismo

José Andrés lleva años construyendo una imagen que va más allá de la gastronomía. Su trabajo en zonas de conflicto y desastres naturales le ha convertido en una figura respetada en el ámbito humanitario.

Precisamente por eso, sus palabras tienen impacto. No se interpretan como un comentario aislado, sino como parte de una trayectoria en la que ha denunciado situaciones que considera injustas.