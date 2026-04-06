El chef José Andrés sorprende a todo el mundo y contesta haciéndole este recordatorio a Barack Obama

El popular chef José Andrés, presidente de la ONG World Central Kitchen y uno de los cocineros españoles con más reputación a nivel internacional, ha respondido en sus redes sociales al expresidente estadounidense Barack Obama.

El exdirigente norteamericano felicitó a las jugadoras de la Universidad de UCLA, en California (Estados Unidos), tras haber ganado este domingo su primer campeonato universitario desde 1978 tras arrollar a las South Carolina Gamecocks por 79-51 en la final del 'March Madness' femenino.

Obama, en su publicación, también se encargó de felicitar a la vitoriana Lauren Betts por ser la MVP de la Final Four al acabar el partido decisivo con 14 puntos y 11 rebotes. Lauren nació en Vitoria en octubre de 2003, mientras su padre, Andrew Betts jugaba en el Baskonia.

Además, su hermana Siena, con la que comparte equipo en UCLA, lo hizo en Barcelona, ya que Betts jugó en España en el Real Madrid, Baskonia, Juventut de Badalona, Cajasol de Sevilla y Lagun Aro.

"¡Felicitaciones a Lauren Betts y a las sensacionales seniors de UCLA por ganar su primer Campeonato de la NCAA!", publicó el expresidente estadounidense entre los años 2009 y 2017.

El chef José Andrés quiso sacar pecho y responder a este mensaje de Obama y simplemente le recordó que Lauren Betts había nacido en España.

Otras respuesta viral de José Andrés

El chef José Andrés recientemente defendió al extenista balear Rafael Nadal después de que recibiera críticas tras recibir el galardón del doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

"Si un doctor honoris causa se otorga a alguien sin trayectoria académica —ni siquiera con bachillerato—, no se está reconociendo conocimiento, sino notoriedad. Y eso devalúa a la universidad", afirmó un tuitero.

José Andrés salió en su defensa y quiso destacar que sí que se lo merecía: "Se lo merece como nadie…. Los estudios y vivencias de la vida cuentan también….y él va sobrado de eso y más…".