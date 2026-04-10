El Colegio Oficial de Bibliotecarios de Cataluña responde a Rufián por su frase más sonada

Gabriel Rufián ha sido noticia este viernes por el revuelo que ha dejado una de sus frases durante su charla en el campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) con Irene Montero de este jueves.

Esta charla se enmarca dentro de la gira que ha empezado el diputado de ERC en el Congreso para intentar poner en marcha una opción política a la izquierda del PSOE que recupere la ilusión tras diversos debacles electorales en Castilla y León y Aragón.

En esta comparecencia conjunta, Rufián dejó una frase que ha sido muy comentada ya que expone una realidad a la hora de comunicar en redes sociales a la que se enfrentan todos los partidos políticos, especialmente los de izquierdas, debido al poder de la extrema derecha en aplicaciones como TikTok, donde su discurso es predominante.

"Yo prefiero llenar TikToks que bibliotecas, porque mi hijo mira TikTok", ha defendido Rufián. Una sentencia que ha levantado ampollas en el sector de las bibliotecas de Cataluña.

"Desde el COBDC lamentamos las declaraciones poco afortunadas de un representante público como Gabriel Rufián. Las bibliotecas no compiten con TikTok: garantizan acceso al conocimiento, pensamiento crítico e igualdad de oportunidades. La cultura pública merece más respeto y compromiso institucional", han dicho desde la organización en X.

Un mensaje que el propio Rufián ha compartido en sus redes sociales y que le ha dado cierta repercusión.

La última bala de la izquierda

Han coincidido Irene Montero y Gabriel Rufián en que queda una bala: las próximas elecciones generales donde, salvo sorpresa y vuelco electoral, el PP y Vox podrían formar gobierno.

"Yo formo parte de un partido como ERC que en su historia lleva en el ADN frenar al fascismo. Somos un partido independentista, sí, pero también inequívocamente antifascista: con un presidente asesinado por el fascismo y otro encarcelado. Lo que viene no es lo de siempre. Lo que viene es Abascal de vicepresidente", ha advertido el diputado catalán.