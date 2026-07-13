El contundente mensaje de un francés a Rajoy tras sus palabras sobre la selección de Francia: "Hay gente a la que le falta volver al colegio"

Mariano Rajoy ha liado una buena tras su crónica en El Debate del España-Bélgica de cuartos de final del Mundial de 2026, en la que menciona que la selección francesa, que será la rival de La Roja en semifinales, tiene una plantilla de "altísimo nivel", pero "sin franceses".

Los partidos políticos franceses criticaron al expresidente del Gobierno y le acusaron de racismo, así como gran parte de la izquierda española y numerosos usuarios en redes sociales. Se ha llegado a formar una bola de nieve que no ha dejado de crecer, generando incluso un conflicto diplomático.

El Mundo publica que el entorno de Rajoy matiza que no tuvo una "mala intención" al hablar de la selección francesa y el expresidente afirma en el citado diario que no se va a poner "al nivel de ciertos miembros del Gobierno español".

"Un sinvergüenza"

De todas las reacciones ha destacado la del joven francés @Nazartan0 durante una charla en el pódcast La Winaneta, en el que manda un mensaje directo a Rajoy, afirmando que es un "sinvergüenza": "Un [ex]presidente de una nación tan grande como es España no debería decir esas cosas y tiene la misma cultura y la misma educación que todos los incultos que vemos en cada país del mundo".

"Sigo opinando que España no es un país racista, pero hay gente a la que le falta mucha educación, gente a la que le falta ir o volver a la escuela para entender también la belleza y la fuerza de países que tienen raíces de muchas partes", ha defendido, insistiendo en que la historia "no se puede repetir" ni tampoco "borrar".

"Tarjeta roja a Rajoy"

Entiende que cada país "tuvo su historia" con otros países: "Yo creo que es lo bonito también de la historia". Sin embargo, ha criticado que un expresidente de una nación como España, que además es una nación "amiga", se pronuncie de esa forma: "es muy feo" y provoca "mucha vergüenza a los españoles".

Recuerda unas palabras de Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, que se enfrentará a Inglaterra también en las semifinales: "Dijo que entre Inglaterra y Argentina solo va a ser un partido de fútbol". "Yo creo que no hay que olvidar eso, para mí es una tarjeta roja para el señor Rajoy", ha concluido.