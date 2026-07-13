Xabier Fortes se "imagina" la charla del seleccionador francés ante España tras lo de Rajoy: "Lo mismo ya se la salta"

Las palabras de Mariano Rajoy sobre la selección francesa siguen trayendo cola. El expresidente del Gobierno, que afirmó que en el combinado galo no hay "franceses", está siendo el blanco de las críticas en medio mundo.

Especialmente molestos están en Francia, pues como es lógico sus comentarios han caído como un jarro de agua fría y hay quienes creen que a la selección francesa les servirá de acicate para el partido ante España.

Así lo ha sugerido el periodista de TVE Xabier Fortes: "Me imagino la charla motivacional de Deschamps en el vestuario antes del partido contra España", ha comentado en su cuenta de X. "O no. Lo mismo ya se la salta", ha añadido en clara referencia a las polémicas palabras de Rajoy.

En un artículo para el diario El Debate, el político gallego dejó algunas perlas como estas: "Me alegro doblemente. Por vencer a los diablos y a los rojos, que no me gustan salvo la excepción que confirma la regla general, que es la camiseta de España".

Lejos de rectificar...

En el Partido Popular no han desautorizado a Rajoy. Lejos de esto, su portavoz nacional, Borja Sémper, ha quitado hierro a las palabras del que fuera líder del PP tildándolas de "sarcásticas".

"Entendemos que una columna de estas que escribe Rajoy son sarcásticas. Y van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Los comentarios son a favor de España y lo circunscribiría a este perímetro", ha afirmado Sémper.

A quien sí ha criticado el portavoz nacional del PP es al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien afeó a Rajoy sus palabras sobre la selección francesa. "Nosotros queremos que gane España, aunque juegue peor", ha asegurado respecto al comentario del líder del Ejecutivo, que deseó que ganara "el mejor".

Rajoy tampoco parece arrepentirse de lo que dijo en una de sus ya famosas crónicas futbolísticas. Según publica este lunes El Mundo, el entorno del expresidente dice que no hubo "mala intención" cuando Rajoy dijo que Francia no jugaba con franceses.