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La lección de un abogado a Rajoy por su comentario sobre la selección francesa: "Sé que es mucho pedir"
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La lección de un abogado a Rajoy por su comentario sobre la selección francesa: "Sé que es mucho pedir"

"Francia tiene una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses", afirmó el expresidente.

Juan De Codina
Juan De Codina
Mariano Rajoy en una imagen de archivo.
Mariano Rajoy en una imagen de archivo.Europa Press via Getty Images

La crónica de Mariano Rajoy en El Debate del partido entre España y Bélgica en los cuartos de final del Mundial sobre la plantilla de la selección francesa ha generado un tsunami de reacciones en redes sociales y en los propios partidos políticos de Francia, incluida la extrema derecha.

El expresidente del Gobierno, aunque el PP deslice que no hubo "mala intención", según El Mundo, escribió que la plantilla de Francia tiene un "altísimo nivel", pero "sin franceses". Esto ha indignado a muchos y uno de los que ha reaccionado a sus palabras ha sido el abogado y detective privado Carlos Quintia, que ha querido darle una lección de historia.

"M. Rajoy dice en un artículo como crítica que la selección francesa juega sin franceses, lo que provoca la lógica indignación en el país vecino", ha expresado al principio del vídeo que ha publicado en su perfil de TikTok (@marcos_quintia).

"Si vieras el asunto desde una perspectiva no racista..."

Por ello, ha tirado de una lección que baila entre la historia y la ironía: "Francia coloniza un país, pongamos, por ejemplo, Argelia. Exfolia sus recursos durante décadas, y cuando ese país consigue con gran sufrimiento su independencia, muchos argelinos colaboradores y sus familias huyen con las tropas a Francia para salvar la vida".

"Y ahí tienen a sus hijos y a sus nietos, algunos de los cuales se hacen futbolistas de éxito, tanto que llega a representar a la selección de su país, es decir, la francesa", ha añadido. Entonces se dirige al expresidente y afirma: "Para ti, M., ese nieto, aún de color oscuro, no merecería representar al país que acogió a sus abuelos, no por generosidad, sino como consecuencia del saqueo colonial".

"Son las secuelas inevitables, pero no por ello dañinas. Si vieras el asunto desde una perspectiva no racista ni estrecha, ya sé que es mucho pedir, te darías cuenta de que esas generaciones mejoraron y mejoran Francia, puesto que esos nietos han sido elegidos como mejores que los franceses de toda la vida para representarla por el mundo", ha defendido.

Ha rematado su alegato preguntándole a Rajoy: "¿Debería, según tú, renegar Francia del mestizo y mulato Alejandro Dumas, hijo de un haitiano? ¿O de la emperatriz Josefina, nacida en la Martinica? En fin, qué bien estáis calladitos los expresidentes".

Juan De Codina
Juan De Codina
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Redactor de Virales de El HuffPost. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó en el Diario AS como redactor en la sección de fútbol y narrando partidos nacionales e internacionales en la web. Deporte, cine y superhéroes son sus grandes amores.

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