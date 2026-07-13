Trump retoma el bloqueo a los buques de Irán en el estrecho de Ormuz y exige un 20% del negocio al resto de países para su uso libre
Por "una cuestión de justicia", asegura el magnate de EEUU tras los últimos enfrentamientos entre Washington y Teherán.
La guerra de nunca acabar. Donald Trump ha anunciado su decisión de restablecer el bloqueo de EEUU a los buques iraníes en el estrecho de Ormuz tras los últimos enfrentamientos entre países.
Igualmente ha prometido el "uso justo y abierto" del enclave para el resto de países a cambio de que EEUU reciba un reembolso del 20% de toda la carga transportada en base a lo que él llama "una cuestión de justicia por todos los costos necesarios para garantizar la seguridad de esta zona tan volátil del mundo"