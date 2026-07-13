Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Trump retoma el bloqueo a los buques de Irán en el estrecho de Ormuz y exige un 20% del negocio al resto de países para su uso libre
Global
Global

Trump retoma el bloqueo a los buques de Irán en el estrecho de Ormuz y exige un 20% del negocio al resto de países para su uso libre

Por "una cuestión de justicia", asegura el magnate de EEUU tras los últimos enfrentamientos entre Washington y Teherán.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Donald Trump, durante una intervención en paralelo a la cumbre de la OTAN en Ankara
Donald Trump, durante una intervención en paralelo a la cumbre de la OTAN en AnkaraGetty Images

La guerra de nunca acabar. Donald Trump ha anunciado su decisión de restablecer el bloqueo de EEUU a los buques iraníes en el estrecho de Ormuz tras los últimos enfrentamientos entre países. 

Igualmente ha prometido el "uso justo y abierto" del enclave para el resto de países a cambio de que EEUU reciba un reembolso del 20% de toda la carga transportada en base a lo que él llama "una cuestión de justicia por todos los costos necesarios para garantizar la seguridad de esta zona tan volátil del mundo"

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos