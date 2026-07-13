El Chojin deja muy claro qué es ser español tras ver el lío Rajoy con la selección francesa: "Tener un papel que lo diga"

Las polémicas palabras de Mariano Rajoy sobre la selección francesa siguen generando reacciones; la mayoría de ellas muy críticas con el expresidente del gobierno, quien afirmó que la plantilla tenía muy buenos futbolistas pero "sin franceses".

El último en comentar el artículo que el gallego publicó en El Debate tras la victoria de España ante Bélgica ha sido el rapero El Chojin, quien este lunes ha pasado por La Ventana, de la Cadena SER.

"Representa el sentir de millones de personas que viven en este país", ha asegurado el artista, pues cree que la opinión de Rajoy no difiere en nada de la que tienen los votantes más conservadores.

"No aceptan que exista nadie que pueda ser llamado español o española si no encaja dentro de lo que ellos estéticamente entienden que es lo que tiene que ser un español o una española", ha añadido El Chojin.

"No hay discusión"

Para el rapero, este pensamiento choca directamente "con la burocracia": "Esto es muy sencillo. Toda la discusión que está habiendo alrededor de Lamine, porque todo esto viene de ahí, es que es una discusión que me parece totalmente ficticia".

Al hilo de esto, El Chojin ha apuntado que ser español "es tener un papel que diga que eres español, ya está", y ha añadido que para todos los que hablan de cuestiones como los sentimientos la cultura como factores para determinar la nacionalidad, lo mejor es "un club privado".

"Solamente puedes entrar aquí si respetas la cultura y si comes tortilla de patatas; entonces yo no entro en tu club porque no me dejas entrar. Pero, ¿aquí, en esto? No hay discusión", ha explicado el artista madrileño.

Por tanto, para El Chojin "eres español porque has nacido en España, o no has nacido en España pero tienes un pasaporte que dice que eres español. Punto pelota". De esta forma, el rapero quita toda la razón a Rajoy, quien sugiere que hacen falta otras cosas para ser ciudadano de un país de pleno derecho.