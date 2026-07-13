El incendio de Los Gallardos, controlado

Juanma Moreno, ha anunciado este lunes por la tarde que el incendio declarado en Los Gallardos (Almería), en el que han muerto al menos 13 personas, se ha dado ya por "controlado".

La noticia confirma la buena evolución de las labores de los equipos de bomberos, tras informarse durante el domingo que había sido inicialmente estabilizado, tres días después de que se declarase. Desde el jueves, las llamas devastaron una amplia zona, alcanzando el municipio vecino de Bédar, y dejaron sin escapatoria a al menos 13 vecinos, que se vieron encerrados en lo que los expertos denominaron una 'ratonera'.

El presidente de la Junta de Andalucía lo ha confirmado en una comparecencia conjunta con Alberto Núñez Feijóo, con quien ha intervenido en el Puesto de Mando Avanzado de este incendio instalado en Turre horas después de hacerlo con Pedro Sánchez.

Moreno ha comenzado anunciando esa "buena noticia" de que "ya técnicamente se da por controlado el incendio", que este pasado domingo se dio por estabilizado, lo que "significa que hemos avanzado, afortunadamente", durante la jornada en el trabajo contra el fuego, "más allá de algunos pequeños conatos" que se han producido.

El presidente ha precisado que "hay una brigada del Infoca que se va a quedar pendiente de refrescar el terreno", si bien ha remarcado que "el incendio ya no presenta como tal una amenaza, puesto que las condiciones meteorológicas" previstas para "las próximas horas van a ser positivas, especialmente en lo que refiere a humedad", de "casi el 90%, lo cual nos va a ayudar enormemente a refrescar la zona y, por tanto, a evitar que se vuelva a activar", según ha abundado.

Poco antes, las autoridades confirmaban las identidades de seis de los trece fallecidos tras las pertinentes labores de reconocimiento. Se trata de cinco ciudadanos extranjeros y un español.