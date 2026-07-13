Rachel, estadounidense en España, sobre lo que más le choca de EEUU: "Vestimos mucho menos conservador, pero somos un país mucho más conservador"

Mudarse a otro país supone descubrir costumbres que pasan desapercibidas para quienes han crecido con ellas. Esto lo sabe muy bien Rachel, una estadounidense que vive en España y comparte en su canal de YouTube @RachelAnne_ las diferencias culturales que ha ido encontrado desde su llegada.

En uno de sus últimos vídeos, la creadora de contenido reflexiona sobre cómo cambia la forma de vestir a ambos lados del Atlántico y hace una observación que, según reconoce, le sigue llamando la atención: "Vestimos mucho menos conservador, pero somos un país mucho más conservador".

Una seña de identidad en EE.UU.

Uno de los aspectos que más diferencia encuentra entre ambos países es la presencia constante de ropa deportiva con logotipos de quipos, colegios o universidades. Rachel explica que en Estados Unidos es habitual vestir sudaderas, camisetas o gorras con el nombre del instituto, la universidad o cualquier equipo deportivo desde la infancia.

"Mi colegio tenía una mascota y todos los colegios la tienen. Llevas la ropa de tu colegio, de tu instituto, de tu universidad, de cada equipo que existe. Es imposible vestirse sin esa ropa", comenta entre risas. En España, sin embargo, considera que ese fenómeno apenas existe, más allá de las camisetas de fútbol que lucen algunos aficionados.

Otro detalle que delata a los turistas estadounidenses

Otra diferencia que asegura haber descubierto con el tiempo es el uso de las gorras. Según explica, antes no entendía cómo los europeos identificaban tan rápido a los turistas estadounidenses, pero ahora cree tener la respuesta: "Todo el mundo lleva gorra".

Cuenta que en Estados Unidos es frecuente utilizarla prácticamente en cualquier situación, desde pasear por la calle hasta acudir a clase o vestir prendas promocionales de la propia empresa en la que se trabaja. Aunque reconoce que entiende su utilidad para protegerse del sol, admite que en Europa le sorprendió ver que su uso es mucho menos habitual, especialmente en espacios cerrados como restaurantes o museos.

Una paradoja que le sigue llamando la atención

La mayor sorpresa para Rachel al comparar la forma de vestir con la cultura de ambos países. En su opinión, Estados Unidos mantiene posiciones más conservadoras en cuestiones políticas y religiosas que buena parte de Europa. Sin embargo, considera que esa diferencia no se refleja en la ropa.

"En Estados Unidos mostrar más era mejor", explica. Recuerda que predominaban los pantalones muy ajustados, los vestidos ceñidos al cuerpo, los tops y los pantalones cortos como una forma habitual de vestir. Por el contrario, asegura que desde que vive en España observa una preferencia por prenda más holgadas y cómodas.

"Aquí todo es más suelto, más cómodo y más estiloso", afirma. Incluso durante las olas de calor, le sorprende ver que muchas personas optan por pantalones de lino o ropa amplia en lugar de prendas muy ajustadas o especialmente reveladoras.

Un cambio que también ha transformado su forma de vestir

Rachel reconoce que convivir con la moda europea ha cambiado también su propia percepción de la ropa. "Me di cuenta de que por llevar algo súper apretado no significa que me quede mejor", explica, asegurando que ahora prioriza prendas con las que se siente más cómoda.

Pese a ello, insiste en que no pretende establecer qué estilo es mejor. Su objetivo, dice, es únicamente compartir una diferencia cultural que considera curiosa y que rompe con algunos estereotipos sobre Europa y Estados Unidos.