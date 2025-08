'El Drogas' arrasa con el mote que pone a Santiago Abascal y la forma en la que se refiere a Iñaki Williams

El músico Enrique Villarreal, más conocido como 'El Drogas', ha definido de una forma al líder de Vox, Santiago Abascal, y a Iñaki Williams, jugador del Athletic de Bilbao, que está dando mucho juego desde hace días.

"¿Me va usté a comparar la estupidez en argumentos de Sanvago Abascal y la contundencia y claridad de Iñaki Williams?", ha preguntado el artista en Facebook antes de rematar: "Aúpa Iñaki, nuestro Éric Cantona".

Todo ello después de la polvareda que se levantó la semana pasada cuando al jugador le preguntaron qué supone para él haber podido convertirse en el primer capitán negro de la historia del club.

"Supone mucho. Parece casualidad cuando mi madre y mi padre me parieron en Bilbao hace 31 años y al final el destino es el destino. Si no fuese por ellos ni yo ni Nico estaríamos aquí y ahora tenemos la suerte de poder representar a mucha gente que viene desde fuera para ganarse el pan de cada día y el ser una de las referencias, ya no solo en Euskadi si no en España, es importante para nosotros", afirmó.

Además, subrayó que, al igual que otros jugadores del Athletic de raza negra como Adama Boiro, Álvaro Djalo o Adu Ares, vienen de "familias muy humildes y el poder exponer de esta manera lo que viene a hacer aquí la gente es bueno para todos".

"Está de moda la ultraderecha, pero nosotros, que tenemos voz, intentaremos seguir trabajando, callando bocas y tirando barreras", sentenció.