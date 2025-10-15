El embajador de Japón va a una feria de quesos y la que lía con su respuesta es díficil de creer

Se llama Takahiro Nakamae y si no le sigues en redes sociales deberías hacerlo. Garantizadas más de una y de dos sonrisas con sus particulares reflexiones. ¿Que quién es? Nada menos que el embajador de Japón en España, ya de salida porque en breve finaliza su 'misión' en nuestro país, al que llegó a finales de 2022. Pero mientras llega el momento, su último mensaje en X es una maravilla.

El excelentísimo señor Nakamae —así deben ser llamados los embajadores— ha participado recientemente en la IX Feria Europea del Queso que se celebra en la cacereña localidad de Casar de Cáceres. En ella quiso ayudar en la tarea del peculiar maridaje entre el sake nipón y la infinita colección de quesos españoles.

Hasta ahí todo normal. Un acto diplomático desenfadado en el que se vio con la alcaldesa local, Marta Jordán, y que dejó imágenes de un bonito día de cultura gastronómica internacional.

Pero Takahiro Nakamae, de 60 años y natural de Hiroshima, no ha querido dejar de compartir con su red de seguidores en X sus impresiones sobre un evento que, parece, disfrutó sobremanera.

Tanto que reconoce haber probado quesos "en todos los stands de la feria". Y, claro, "he terminado con más peso", reflexión que acompaña con un emoji de darle vergüenza.

"Embajador, es usted uno de los nuestros, le vamos a echar mucho de menos...", comenta uno de los muchísimos comentarios que ha recibido el mensaje del embajador japonés. Otro le reconoce que "Es muy difícil salir del Casar de Cáceres con el mismo peso que se entró, señor embajador, lo digo por experiencia".

No faltan los que reconocen "su entrega absoluta al deber" o quienes admiten que "le vamos a echar mucho de menos... Gracias por ser tan disfrutón". "Gracias por estar ahí, siempre. Por apreciar el país, sus costumbres y su gente", culmina el largo hilo de respuestas y aplausos al diplomático.

Takahiro Nakamae, genio y figura.