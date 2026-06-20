El gesto de Aitana al cantar 'Superestrella': muchos lo consideran una respuesta al video de Sebastián Yatra

El último concierto de Aitana, celebrado en Fuengirola (Málaga), está dando bastante que hablar. La cantante española realizó en el show, justo cuando sonaba la canción 'Superestrella', un gesto que ha llamado la atención de muchos de sus fans, quienes consideran que se trata de una respuesta al video de Sebastián Yatra.

El colombiano quiso celebrar el resultado de su selección contra Uzbekistán (3-1) en el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026 compartiendo un video en el que se le veía celebrando los goles mientras cantaba la canción 'Superestrella'. El video, en el que el músico aparecía con la camiseta de la selección colombiana, rápidamente se volvió viral, al ser considerado por muchos como un dardo a su expareja, quien ahora parece haber respondido en su último concierto.

"La reacción de Aitana al video de Yatra cantando 'Superestrella'. La amoooooooo...", señala una de sus fans en redes sociales, donde muestra el momento en el que se ve a la cantante mover las manos como diciendo 'Vaya tela' mientras que se sube al escenario a cantar uno de los mayores éxitos de su carrera.

Una relación que terminó hace ya casi dos años

Aitana y Sebastián Yatra se conocieron en Operación Triunfo en 2018. Sin embargo, no fue hasta 2023 cuando comenzaron su relación amorosa —la cual se convirtió en todo un fenómeno mediático que acaparó más de una portada— que terminó de forma definitiva y tras varios intentos frustrados a principios de agosto de 2024.

No es la primera vez que ambos intercambian indirectas. Ya en el concierto de Rosalía, la cantante confesó públicamente que terminaron porque el colombiano le advirtió que le sería infiel al cumplir el año, algo que ella se negó a tolerar.

Actualmente, la cantante catalana, de 26 años, está saliendo con Plex, un youtuber español de 23 años conocido por hacer videos viajando y reconocido por la revista Forbes como uno de los mejores creadores de contenido en 2024 y 2025.