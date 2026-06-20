Markus, suizo de 49 años, subasta su yate de casi un millón de euros porque apenas lo usa y marca una puja inicial de 1 euros: "Quería hacerlo de otra manera"

Markus es de Berna (Suiza) y quiere vender su yate Sealine F44. Este lujoso buque tiene un valor aproximado de un millón de euros, concretamente 992.000, y se encuentra a la venta porque hace un tiempo que no zara: "rara vez pasamos tiempo en el lago". El barco ya se encuentra en un astillero del lago de Biel, preparado para su inminente venta. Pero, según Focus Online, lo que más llama la atención es su precio de puja en la subasta: un franco (1,09 euros).

"Cualquiera puede pujar desde un franco", confirma el propietario. "Quería deliberadamente tomar un camino diferente", justifica en una conversación con 20 Minuten.

El Sealine F44 es un verdadero yate de lujo. Está propulsado por dos motores diésel de 367 hp cada uno, y el depósito de combustible contiene 1170 litros, el depósito de agua dulce 454 litros y el depósito de almacenamiento 383 litros. Asimismo, el lujoso buque cuenta con dos camarotes, dos baños y siete literas.

"¡Empieza el verano con tu propio yate!". Así es como el dueño anuncia la venta de su Sealine F44 en la plataforma de subastas online Ricardo. "A la venta hay un Sealine F44 muy bien mantenido desde el año 2000 en una ubicación atractiva junto al lago de Biel, al noroeste del país. El muelle cubierto está ubicado en el mejor lugar del astillero, se alquila hasta final de año y luego puede seguir siendo ocupado", continúa.

No es un caso único

Aunque el caso sea de lo más extraño, no es la primera vez que se subasta un barco de estas dimensiones con un precio de puja de un euro. Según publica Abc, en verano de 2023 se subastó un un velero de 9,25 metros de eslora sale a subasta por este ridículo precio inicial.

La embarcación se encontrba amarrada en el Club Náutico de la Vila Joiosa, en la costa alicantina. Construido en 1972, se trataba de un velero Mistral Modelo Sirocco 31 MK II. Eso sí, el barco llevaba varios años sin zarpar y necesitaba cambios "profundos".