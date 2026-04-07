El mensaje a su mujer del astronauta Victor Glover desde la Luna que ya es historia de la humanidad

Noche directa a la historia de la humanidad. El ser humano ha regresado de la mano de la misión Artemis II a una órbita lunar por primera vez desde 1972 en un viaje que ha permitido ver la cara oculta de nuestro satélite y que ha dejado a los cuatro astronautas de la misión durante 40 minutos incomunicados con la Tierra.

Además, este viaje ha fijado una distancia récord en la exploración espacial. Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen han llegado a estar a más de 406.000 kilómetros de la Tierra, la más lejana a la que ha estado un ser humano en la historia.

Sin embargo, el momento de mayor tensión se ha producido durante esos 40 tensos minutos en los que los astronautas se han quedado incomunicados con la Tierra y solos en el espacio hasta que ha vuelto la conexión.

La conversación de Victor Glover con su mujer

Si ha habido un momento que ha conmovido a todo el universo ha sido la conversación que ha mantenido el astronauta Victor Glover a su mujer, que se encontraba en el centro de control de la NASA.

A Glover le comunican que les están apoyando y le dicen que también se encontraba con ellos en el centro de control Deanna Glover, su mujer, siguiendo todo al segundo y sonriendo al ver a su marido hacer historia. "Has recibido mucho cariño y aplausos aquí", le cuentan.

Entonces, Glover le manda a Deanna el mensaje que ya es historia: "Hola, cariño. Te amo desde la luna". Su mujer le devuelve el saludo y le informa que sus cuatro hijas también están siguiendo al detalle la misión. "Gracias a todos por hacerlo y por apoyarnos en esto. Y a vosotras, Génesis, Maya, Joya y Corinne, os amo. Y Deanna, te amo", les ha dicho Victor.

El momento, compartido en redes sociales, ha tenido un alcance mundial a los pocos minutos de difundirse.