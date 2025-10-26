El millonario José Elías dice todo esto sobre la izquierda y la politóloga Arantxa Tirado salta como un resorte

El empresario José Elías, uno de los más mediáticos de España y conocido por tener un patrimonio de casi 1.000 millones de euros, ha generado un gran revuelo en las últimas horas. Es el fundador y presidente de la compañía Audax renovables y también propietario de La Sirena y ha dejado un mensaje sobre la izquierda que ha generado multitud de reacciones.

Desde su cuenta en la red social X, con más de 34.000 seguidores, ha asegurado que hay algo que "nos han metido en la cabeza desde pequeños": "Si vienes de un barrio humilde, tu chip es de izquierdas. Si vienes de un barrio adinerado, tu chip es de derechas".

"En mi caso, yo vengo de un barrio humilde. Mi padre era obrero. Y ser obrero, en mi época, era ser de izquierdas. El problema es que la izquierda que me vendieron a mí no es la de ahora", ha señalado.

"A mí me lo vendieron como la cultura del esfuerzo. Me vendieron que había que luchar para que los obreros ganaran más dinero, pasaran a ser clase media y vivieran bien. Pero me da la sensación de que me he ido a un viaje a Marte y he vuelto. La cosa ha cambiado mucho", ha razonado.

El empresario milmillonario ha defendido que ahora ve un discurso que "intenta vender a los jóvenes que se puede vivir del aire". "Que ser de izquierdas es subir impuestos y que la gente tenga poco dinero", ha recriminado, antes de explicar que escucha a jóvenes hablar de que no les interesa trabajar.

"¿Cómo que no te interesa trabajar? Vamos a ver, esto es matemática pura. La vida es una caja. Si tú no le pones nada a la caja, cuando la abras para repartir no habrá nada. Si no generas, no puedes repartir. Eso es así", ha expuesto en el tuit.

El mensaje de José Elías acumula más de 500 respuestas y, entre ellas, una de las más sonadas ha sido la de la politóloga Arantxa Tirado. "A ver, José Elías, ya que tanto sabes sobre cultura del esfuerzo y metáforas estilo Forrest Gump, dinos: ¿por qué la mayoría de gente se pasa la vida llenando la cajita y no tiene nada que repartir a final de mes?", ha cuestionado.

"¿Cómo explicas que tanto esfuerzo no los convierta en millonarios como tú y que, trabajando, incluso, puedan ser pobres? ¿No será que los que quieren vivir de paguitas en realidad son los empresarios que viven del trabajo de otros?", le ha preguntado.

Arantxa Tirado ha contestado a Jose Elías, diciéndole que "te sorprendería saber, además, que ninguno de esos que vive de las 'paguitas' que vienen de la explotación ajena está en la izquierda ni es de clase obrera". "Deja de vender humo", ha razonado.