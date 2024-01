El motivo por el que echan a un español de su trabajo en Australia genera debate en redes

El creador de contenido Sergio Valla se ha ido a vivir a Australia durante, al menos, un año completo. Diariamente sube contenido en TikTok (@sergiovalla) sobre las experiencias que va teniendo y en el día 38 ha dado una mala noticia a sus seguidores: le han echado del trabajo.

Pero lo que ha sorprendido a los usuarios es el motivo, despertando la sorpresa en algunos comentarios que defienden que fuera de España no es oro todo lo que reluce. "Me han echado de mi trabajo, me dijeron que no les gustaba la gente que tenía dos trabajos", ha contado en un vídeo, que acumula más de 70.000 'me gusta'.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Trabajaba en dos restaurantes, de camarero en uno y de chef en otro y cuando se lo contó a uno de sus jefes, todo fue a peor. "Los managers empezaron a hablarme fatal, tenían donde pincharme", ha manifestado. Un día, que tenía que acudir desde las 11:00 horas hasta las 16:00 horas a uno y a las 17:00 a otro, le llamaron a medio camino para decirle que no hacía falta que fuera porque no le "necesitaban".

"Les respondí que para la próxima, si es posible, me avisen con más antelación, y me acabaron diciendo que no importaba que fuera tampoco al día siguiente", ha explicado. Quiso presentarse allí la semana siguiente para preguntarles en persona a qué se debían "todas las faltas de respeto que han tenido hacia mío".

Aunque después revela que, realmente, no quiso perder tiempo en ir hasta allí, pero sí que se diesen cuenta de lo mal que tratan al personal. En los comentarios se ha generado un debate sobre si está bien actuado (obviando las maneras) por parte de la empresa o no, y también le han aconsejado que "nunca hables de ti mismo, ni del sueldo ni de qué trabajas". "Para los que dicen que es normal que no quieran que trabajes en dos sitios... No lo es, ¿qué va a vender, secretos industriales?", ha comentado un usuario. "Por fin alguien que no lo pinta todo de color de rosa (fuera de España)", ha afirmado otro.