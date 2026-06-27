El mundo cambia y la dueña de una papelería lo refleja: "Ya no vendemos ni tizas"

Que la tecnología ha cambiado nuestras vidas es un hecho sabido por todos. Hay sectores que lo han notado, y mucho, como ha sido el caso de Papelería Manila, un establecimiento que se lanzó a las redes sociales como TikTok, en el que acumula ya 13.000 seguidores (y subiendo).

Una de las trabajadoras ha publicado un vídeo explicando qué es lo que ha dejado de vender tanto como lo hacían antes. Hace unos años estaban a la orden del día, pero han sido sustituidos por otros productos.

"Llevo muchos años en esta papelería y hay tres cosas que antes no paraban de pedirme y que hoy casi nadie compra", ha expresado al principio del vídeo. Uno de ellos son los encuadernadores de latón: "Antes se vendían mucho en colegios, oficinas... Se utilizaban en varios sitios".

"Me quedan cajas enteras acumulando polvo"

"Hoy en día se utilizan más las grapas, las carpetas, los canutillos, los espirales y la documentación digital. Me quedan cajas enteras acumulando polvo", ha relatado la mujer. Por otro lado, también están las tizas, uno de los objetos más utilizados en los colegios desde siempre, pero que, con la llegada de las pantallas táctiles, la situación ha cambiado.

Antes, cada semana le pedían "cajas enteras": "Hoy han desaparecido las pizarras de tiza de casi todas las aulas, todo son pantallas y las tizas siguen aquí". Lo último que ha mencionado son los mapas, quizá uno de los objetos más afectados por la tecnología.

"Nadie quiere papel", ha sentenciado la trabajadora de la papelería. El vídeo ha acumulado más de 127.000 visitas y 5.000 'me gusta' y, en cuanto a reacciones, que han sido más de 120, hay varios sorprendidos: "Lo de los mapas no me lo esperaba".

Algunos usuarios han advertido que en los colegios de sus hijos siguen usándose las tizas: "Los mapas son muy importantes para el crecimiento de un niño de la ESO. Tenía una niña con alergia a las tizas, pero para evitarlo al final del día el delegado limpiaba para que al día siguiente quedara impecable".