Preguntan a Rafa Nadal sobre un posible regreso como el de Serena Williams y contesta con total claridad 

El sorprendente anuncio de Serena Williams en el que confirmó su regreso a las pistas de tenis a sus 44 años sigue generando reacciones y una de las últimas ha sido la de la leyenda del tenis español, Rafael Nadal.

Cuatro años después de dejar las pistas, la ganadora de 23 grandes decidió regresar a las pistas. En esta ocasión, sobre la hierba de Queen's. En la que disputó los dobles del torneo británico hasta que cayó en cuartos de final por retirada tras la lesión de su compañera Victoria Mboko.

Preguntado por ello en una entrevista en CNBC Sport, Rafael Nadal no ha dudado en dejar muy claro si él se plantearía un posible regreso a las pistas a corto o medio plazo. Y, si había alguna duda, ya se ha esfumado.

"Ese capítulo está cerrado", ha reconocido, antes de detallar que él está "muy orgulloso de mi carrera tenística y ahora estoy construyendo mi siguiente etapa profesional". "Estoy en el siguiente capítulo de mi vida", ha añadido.

No está "entre sus planes" ser entrenador

Aprovechando su documental Rafa, el histórico tenista de Manacor ha detallado que está centrando sus esfuerzos en la Academia Rafael Nadal de Mallorca y también ha revelado que, por el momento, "no está en sus planes de vida" ser entrenador.

El mallorquín también ha hablado de las manías que tenía en pista y ha reconocido que es algo que se ha quedado dentro de las pistas y no le acompañan ni mucho menos en su día a día.

"La gente piensa que, como hacía todo esto mientras competía, soy supersticioso a diario, pero sinceramente no lo soy", ha razonado, antes de contar por qué actuaba de esa manera.

"No tengo nada de lo que tenía en la cancha en mi vida real. En cierto modo, era una forma de protegerme, ya que cuando competía necesitaba estar concentrado en lo que tenía que ser. El tenis es un deporte en el que hay que estar preparado para jugar todos los días", ha expuesto.

Para Nadal, el serbio Novak Djokovic es el mejor tenista de todos los tiempos. "Todo se reduce a los números. Cuando dije que Novak es el mejor tenista de la historia, fue porque los números lo confirman. Debemos tener en cuenta los números al determinar quién es el mejor de todos los tiempos. Hay que jugar bien durante muchísimo tiempo", ha añadido.

Nadal ha justificado, sobre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, que "hoy parece que no tienen rivales, pero dependiendo de los nuevos jugadores que lleguen al circuito, de lo difícil que les resultará ganar con tanta frecuencia, de si se mantienen alejados de las lesiones, nunca se sabe". "La vida es impredecible", ha sentenciado en la entrevista.