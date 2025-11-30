El PP asegura que 80.000 personas han acudido a la manifestación y las redes cogen calculadora y cartabón

Pasa lo de siempre cuando hay una manifestación: guerra de cifras, guerra de cuántas personas han acudido al evento. La convocada por el Partido Popular en el Templo de Debod de Madrid, pidiendo la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la convocatoria inmediata de elecciones, no ha sido una excepción. Aquí están las cifras a debate: 40.000 personas en la versión oficial de la Delegación del Gobierno; 80.000 según datos del PP. Las redes no han tardado en hacer los cálculos usando las matemáticas y la geometría. Es cuestión de números.

"La zona ocupada está entre 8.000 y 10.000 metros cuadrados (...). Si estuvieran súper apretados (3 personas por metro cuadrado) y en la franja más optimista (10.000 metros cuadrados) serían 30.000 personas", calcula un usuario de X (antes Twitter), en un hilo de la red social que es tendencia y que ha puesto a muchos a rememorar la escuela y ponerse a calcular, aunque hoy en día la inteligencia artificial puede brindar una ayuda inestimable y rápida, sobre todo para los que son de Letras. "Para meter 80.000 personas hay que meter a 8 personas por metro cuadrado. Es decir, 0,125 metros cuadrados por persona", concluía el mismo internauta.

En esta línea, con otra foto reveladora, se manifestaba, nunca mejor dicho, otro usuario de X: "El Templo de Debod tiene unos 200 metros x 60. Aprox. 50% agua. Es decir, unos 6.000 metros cuadrados. ¿Me podéis explicar dónde las 80.000 personas?".

No te fíes de nadie, ¿ni de la IA?

De acuerdo, al final son cálculos humanos y siempre están tamizados de sesgo o interés de una u otra parte, así que preguntemos a la IA para que nos haga los cálculos: "¿Cuántas personas caben en la plaza del Templo de Debod, sin invadir la zona del templo en sí?", pregunto a ChatGPT, y lo primero que me dice es que no hay "ninguna fuente pública que lo indique con precisión", por lo que cualquier cifra tiene "poca base empírica". No obstante, como hicieron los internautas, a continuación se puso a hacer cálculos.

La IA de OpenAI realizó este análisis y conclusión: "Si hipotéticamente tomáramos como superficie útil unos 5.000 metros cuadrados (una cifra arbitraria, solo para ilustrar), y consideráramos una densidad alta (4 personas por metro cuadrado), daría como resultado 20.000 personas, "pero esta estimación es altamente especulativa, ya que la superficie, densidad y condiciones de seguridad podrían variar mucho", añade sin quemarse los dedos.