El rey se presenta por sorpresa en un restaurante de Madrid y la reacción del chef es quizá la que pocos esperarían 

El chef del restaurante Poncio, de Madrid, ha contando la reacción que tuvo en una ocasión en la que los reyes de España se presentaron en su local sin previo aviso.

"Los reyes de España vinieron a comer a Poncio y estaba cocinando en la cocina y de repente apareció uno de mis camareros y me dice: tu rey está en la puerta. Me asomé y dije: 'La verdad es que se parece", cuenta el hostelero en una publicación de TikTok.

"Me puse tan nervioso tan nervioso que no sabía qué hacer, no sabía si tenía que tener alguna cosa, algún protocolo... de hecho, llamé a mi mujer y le dije: '¿Qué hago?'. Y ella me dijo: 'Dale de comer", rememora.

"Comieron costilla, entre otras cosas, la gilda por supuesto. Para mí fue un honor dar de comer a los reyes. Les encantó la comida y, sobre todo, el servicio. Aquí la verdad atendemos a todo el mundo como reyes", afirma.

No es la primera vez que un miembro de la familia real se presenta en un restaurante para pasmo de los dueños. Hace unos meses trascendió que la princesa Leonor fue a comer a un local en Perú donde nadie la reconoció.

Según dijo el hostelero, nadie en el equipo sabía que Leonor iría a comer. "Llegó una persona sin reserva, pidió una mesa. Después de un rato volvió con todo el grupo y pidieron como cualquier otra persona. Pidieron, comieron, pagaron y se fueron", aseguró a Cosas el chef José del Castillo, quien señalaba que la princesa estaba acompañada por un grupo de ocho personas.

El chef insistió en que no hubo ningún protocolo de seguridad porque en ningún momento reconocieron a la princesa, a pesar de que en el local también había un equipo de seguridad "vestido de civil".