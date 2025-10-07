Un vídeo del Cecopi oculto por la Generalitat prueba que ya sabían del peligro en el Poyo a las 12.32 horas

Un plano detalle de las notas tomadas por la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas durante el Cecopi, en un vídeo que salió a la luz durante el juicio que investiga posibles reponsabilidades penales en la gestión de la catástrofe.

La defensa legal y argumentación de la Generalitat valenciana, con el Partido Popular de Carlos Mazón al cargo, está recibiendo serios golpes a su credibilidad a cada vídeo que se revela en sede judicial. En los últimos días, en el marco del juicio que investiga posibles responsabilidades penales en la gestión de la catástrofe de la dana del 29 de octubre, se conoció gracias a un vídeo oculto durante 11 meses que un alto cargo de la Generalitat, el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, había planteado mandar una alerta móvil masiva, tres horas antes de que se enviase finalmente. Pero ayer lunes se reveló una nueva cuestión en imágenes que el Consell también mantuvo en secreto casi un año.

En dichas imágenes, puede verse a la, en ese momento, consellera de Emergencias Salomé Pradas tomando notas en su cuaderno. Un plano detalle revela que había tomado apuntes en los que plasmó las advertencias sobre un posible desbordamiento en el barranco del Poyo. Las tomó a las 12.32 horas, por lo que se pone en tela de juicio la tesis del Govern de Mazón de que se produjo un apagón informativo por parte de organismos y autoridades estatales, como la Conferencia Hidrográfica del Júcar (CHJ), Aemet y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o que no informaron con debida antelación de la situación.

¿Qué se ve concretamente? A Pradas escribiendo en un documento que lleva por título: Informe número dos. Episodio Meteo dana- Hora: 12:15. En ese mismo folio, con dos flechas esquemáticas, la exmáxima responsable de las emergencias valencianas escribe "Río Magro" y "Rambla del Pollo [en realidad, de Poio o de Poyo]". A continuación, anota "bomberos". No obstante, en el comienzo de las imágenes ya puede verse llegar a Salomé Pradas acompañada de su equipo y su número 2, Emilio Argüeso, así como también de Suárez.

El vídeo que fue ocultado casi un año también ha sido entregado editado a la jueza

"Si hay que activar, se activa", se escucha decir a Pradas antes de acceder al edificio del Centro de Coordinación de Emergencias de L’Eliana. Se desconoce si estaba haciendo referencia al envío de una alerta móvil -esta fue enviada finalmente a las 20.11 horas-, a una declaración de emergencia superior o a qué. Pero estas son las primeras palabras que se escuchan en un vídeo que no solo ha estado oculto durante 11 meses hasta que ha sido requerido por la jueza instructora de esta causa, Nuria Ruiz, en el Juzgado de Catarroja. Según la citada información, también está editado, es decir, no se trata del bruto captado por la cámara.

Dichas grabaciones habían sido mantenidas en secreto durante 11 meses por parte del Consell, pero estas fueron filmadas por una agencia privada de comunicación que había sido contratada por Emergencias. Desde la acusación particular que ejerce Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ya han adelantado que reclamarán ese bruto, ante la sospecha de que "lo han manipulado [el vídeo]", en palabras de su letrado, Manuel Mata.

¿Cuál es la versión del Govern de Mazón sobre todo esto? La primera respuesta que han trasladado a El País es que esas imágenes que han salido a la luz tan solo demuestran que "la prioridad era, desde la mañana, que la información que se recibía fuera debidamente comunicada a los municipios afectados conforme dispone el plan". Sin aludir a las contradicciones que incurren respecto al supuesto "apagón informativo" que denunciaron sufrir.

Pero, esta misma mañana, el propio Mazón ha ido un paso más allá. Asegura que este vídeo que no ha salido a la luz hasta que lo ha requerido una jueza "ratifica lo que siempre ha dicho la Generalitat", que "la crecida parcial del Poyo por la mañana fue informada, y se comunicó a todos los ayuntamientos y se comunicó a toda la red". El president de la Generalitat valenciana también esgrime que "luego el Poyo decreció hasta el punto de que a mediodía estaba seco" y "de lo que jamás se informó al Cecopi fue del tsunami de toda la tarde".

Pero esa versión dista en gran medida de lo que testificó el presidente de la CHJ, Miguel Polo, en el juicio. "La consejera [Pradas] preguntaba por qué se declaraba la emergencia. Que qué era eso. No dábamos crédito", describió. También aportó la documentación pertinente, en forma de dos avisos de la CHJ sobre el barranco del Poyo, a las 15:04 y 16:13 horas, informando del descenso del caudal a 28,7 m3/segundo. No hubo más actualizaciones hasta las 18:43, cuando se informó de un caudal de 1.686 m3/segundo, con tendencia ascendente, cuestión que defendió, porque en ese momento, y a su juicio, ya "no había capacidad de reacción".