Pablo Motos pregunta a ElXokas por la cuota de autónomos y no se corta ni un pelo: "Es injusta por cómo funciona. Si tú generas 2.200 euros, ¿cómo te van a quitar 300?"

Joaquín Domínguez, conocido popularmente como ElXokas, es uno de los creadores de contenido más influyentes de habla hispana en Twitch y YouTube. Este jueves ha sido el último invitado de la semana en El Hormiguero, a quien Pablo Motos, el presentador, ha introducido dándole mucha importancia por ser una oportunidad de que el mundo de los youtubers y la televisión estrechen lazos.

Ha arrancado su aparición viendo en primera persona cómo funciona la cámara superlenta, muy popular en el programa. En la entrevista, no se ha cortado en lo absoluto por las preguntas sobre la actualidad política en España, criticando especialmente la cuota de autónomos.

Todo empezó cuando Motos le recordó que "se montó una buena" cuando habló de los autónomos. Para Xokas, los autónomos están "sometidos": "Que una persona emprenda en este país, ¿realmente debería tener unas penalizaciones del Estado?".

Los autónomos, sometidos

Xokas ha dado su punto de vista y cree que las personas que emprenden y generen ingresos no deberían tener cargas del Estado, sino "beneficios": "Eres una persona que consigue crear un conglomerado, que creas una empresa, generas empleo, que, por tanto, haces que muchas personas den de comer a sus familias, lo que tendrías que tener es apoyo por parte del Estado, no solamente crispación, problemas, dolor y todo lo negativo que te pueda venir encima".

"Al fin y al cabo, tenemos un Estado para que haga la ciudadanía mejor, no peor. La cuota de autónomos es injusta por cómo funciona, porque si tú generas 2.200 euros, ¿cómo te van a quitar 300? Un 30%, ¿a ti te parece normal?", ha añadido.

"Lo que no puede ser es que la gente que menos cobre y más fastidiada esté, sea sometida por el Estado. No puede ser. Estamos creando un ejército de robots, cada uno debe poder soñar", ha defendido.

Preguntado por Pablo Motos si cree que es una coincidencia que le cayera una inspección de Hacienda después de que la criticara: "No lo creo".

Por qué no se va a Andorra

Para Xokas, mudarse a Andorra para pagar menos impuestos sería ser "hipócrita luchar desde fuera en vez de desde dentro, aunque entiendo que con la presión fiscal que te da tu país, si trabajas en mi sector, te vayas".

"Yo prefiero luchar desde dentro porque siento que mi palabra tiene más peso. Vivo muy feliz en Madrid, no me quiero ir, el dinero no es una prioridad, pero entiendo que la gente no se quiera someter", ha rematado.